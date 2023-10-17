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بيع بورتريه الفيوم فى أحد المزادات العالمية بلندن.. اعرف ثمنه

10/17/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض دار كريستيز للمزادات العالمية في لندن، مجموعة من القطع الأثرية ضمن مزاد "انتيكات "، لبيع الاثار المصرية والرومانية، ومن بين القطع الأثرية المعروضة، صورة لمومياء خشبية مصرية مرسومة لشاب تعرف باسم بورتريهات الفيوم، ترجع إلى الفترة الرومانية من حوالى القرن الثاني الميلادى، ويقدر ثمنه ما بين 40 إلى 60 الف جنيه استرلينى.


بوتوريهات الفيوم



ومن بين القطع المعروضة، الجرة الكانوبية التى ستعرض بالمزاد مصنوعة من الطين المصبوغ على الطراز المصرى لمينتو-ناختي، تعود إلى المملكة الوسطى خلال الفترة الانتقالية الثانية والأسرة 13-17، التي تعود إلى حوالي 1773-1550 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه استرلينى.


تتكون هذه الجرة الكانوبية من قاعدة خزفية مشتعلة مع غطاء منفصل على شكل رأس إنسان، وهى مثال غير عادى بسبب تاريخها وكتاباتها وزخارفها ذات الألوان الزاهية، تتميز صورة المالك بشعر مستعار مطلى بخطوط سوداء، بينما تم تحديد عصابة الرأس والحاجبين والخط التجميلي للعينين باللون الأزرق الفاتح.


وتم رسم العيون بزوايا حمراء الحاوية التى يوضع عليها الغطاء لها كتف عريض يضيق إلى قاعدة مدببة، الخلفية السوداء للجرة يقابلها حقل أصفر من الكتابة الهيروغليفية في أربعة أسطر، مرسومة باللون الأزرق الفاتح ومحددة بخطوط تسجيل سوداء رفيعة.








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