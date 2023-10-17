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سناب شات يطرح ميزتين جديدتين أبرزهما تضمين مقاطع الفيديو والقصص

10/17/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) طرح سناب شات ميزتين جديدتين، بما فى ذلك القدرة على تضمين المحتوى من النظام الأساسى فى موقع الويب، ويمكن للمستخدمين الآن تضمين العدسات ومقاطع الفيديو Spotlight والقصص العامة أو الملفات الشخصية من خلال متصفح الكمبيوتر الخاص بهم من خلال الضغط على زر التضمين ضمن خيارات المشاركة، وسيؤدى هذا إلى نسخ الرمز تلقائيًا، تمامًا كما سمح المنافسون مثل Instagram وTikTok للمستخدمين بالقيام بذلك منذ فترة طويلة.



وبعد سنوات من محاولة التوسع من مجرد منصة لتبادل الصور مع الأصدقاء، يعد خيار التضمين خطوة تالية منطقية من Snapchat، وهو يعتمد على ميزات أخرى مثل المقالات واكتشاف الأماكن المحلية المثيرة للاهتمام وبدأ في عام 2022 Snapchat للويب.



وإلى جانب عمليات التضمين أطلق Snapchat أيضًا ميزة مدعومة بـOpenAI تتيح للمستخدمين توسيع لقطاتهم لتشمل المزيد من المناطق المحيطة بهم.



وتشبه الأداة أداة Content-Awarefill في Photoshop، لكنها في هذه الحالة تقوم بتقدير الشكل الذي تبدو عليه منطقة الحدود بأكملها مقابل قطعة واحدة مستهدفة، وأكدت Engadget أن هذه الميزة متاحة لمشتركي Snapchat+.



وتستخدم الشركة بانتظام أدوات الذكاء الاصطناعي كمزايا لمشتركيها الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين في Snapchat + ، وتقتصر ميزة Dreams المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة - والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ثماني حزم من الصور "الخيالية" - على مرة واحدة فقط للمستخدمين العاديين أو مجموعة واحدة شهريًا لمشتركي Snapchat + ، ويمكن لأي شخص شراء حزم إضافية مقابل 0.99 دولارًا لكل منها.



وكان Snapchat سريعًا في القفز على طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث طرح روبوت دردشة يسمى My AI باستخدام "تقنية OpenAI's GPT التي قام المؤلفون بتخصيصها" في فبراير. كان My AI متاحًا في البداية أيضًا لمشتركي Snapchat+ فقط، ثم توسع ليشمل جميع المستخدمين العالميين بعد شهرين مع كل شيء بدءًا من توصيات المطاعم وحتى الردود على الصور (كما كان الحال بالنسبة لروبوتات الذكاء الاصطناعي في عام 2023، وليس بشكل مناسب دائمًا).












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