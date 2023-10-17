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جيمس ويب يكتشف بلورات الكوارتز فى الغلاف الجوى لكوكب خارج المجموعة الشمسية

10/17/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أن رياحًا تبلغ سرعتها ألف ميل في الساعة تدفع وابلًا من بلورات الكوارتز الصغيرة عبر الغلاف الجوي الحار والمعزز بالسيليكات لكوكب غازي عملاق بعيد يسمى WASP-17b، وفقا لما نشره موقع
space.



وقال دانييل جرانت من جامعة بريستول البريطانية وقائد دراسة جديدة حول هذا الاكتشاف، في بيان له، لقد علمنا من مراقبات هابل "التلسكوب الفضائي" إنه لا بد من وجود هباء جوي من جزيئات صغيرة تشكل السحب أو الضباب - في الغلاف الجوي لـ WASP-17b، لكننا لم نتوقع أن تكون مصنوعة من الكوارتز.



ويعد WASP-17b هو عالم لا يصدق حيث يدور WASP-17b كل 3.7 يومًا على مسافة 7.8 مليون كيلومتر فقط من نجمه، الذي يقع على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض ، وهو قريب جدًا من مضيفه النجمي لدرجة أن درجة حرارته أثناء النهار ترتفع إلى 1500 درجة مئوية، و نظرًا لأن الجو حار جدًا على هذا الكوكب الخارجي، فقد توسع العالم فعليًا إلى حوالي 285000 كيلومتر، وهو ما يقرب من ضعف قطر كوكب المشتري . وبهذا
تبلغ كتلته حوالي نصف كتلة المشتري الإجمالية فقط.



ويعد WASP-17b واحدًا من أكثر الكواكب المعروفة "انتفاخًا" - كما أن غلافه الجوي المتضخم يجعله هدفًا رائعًا لتلسكوب جيمس ويب الفضائي .



شاهد جرانت وزملاؤه علماء الفلك WASP-17b وهو يعبر نجمه باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST، وعندما تحرك الكوكب الخارجي أمام نجمه من وجهة نظر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، اكتشف MIRI ضوء النجوم الذي كان يحجبه الكوكب المنتفخ نفسه ولكن يمتصه الغلاف الجوي للعالم جزئيًا.



تؤدي مثل هذه القياسات إلى ما يسمى بطيف الإرسال، حيث يتم حجب أطوال موجية معينة بواسطة جزيئات معينة في الغلاف الجوي، وفقا لتقرير سبيس .



مثل كوكب المشتري، يبدو أن WASP-17b يتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف MIRI ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وعلى طول موجة يبلغ 8.6 ميكرون، علامة الامتصاص لبلورات الكوارتز النقية.



وبالاشتراك مع الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي ، تم الحكم على هذه البلورات على أنها تتشكل على شكل منشورات سداسية مدببة مثل الكوارتز على الأرض، ولكن حجمها لا يتجاوز 10 نانومتر.












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