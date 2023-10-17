لماذا لا تريد جوجل من المشرعين منع المراهقين من استخدام وسائل التواصل؟

MENAFN - Youm7) استجابت شركة جوجل لمقترحات الكونجرس الخاصة بسلامة الأطفال عبر الإنترنت، قائلة إنه يجب على المشرعين ألا يمنعوا المراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإسقاط الحماية مثل تقنية التحقق من العمر، كما أصدرت الشركة أيضًا إطارًا يلزم الشركة بتحسين التجارب عبر الإنترنت والحفاظ على أمان الأطفال والمراهقين عند استخدام الإنترنت.وقالت الشركة "ينمو الأطفال والمراهقون اليوم في عالم رقمي متزايد"، "نحن نأخذ على محمل الجد مسئوليتنا لتعزيز التجارب الإيجابية عبر الإنترنت، وندعم الأساليب التنظيمية التى تعزز السلامة عبر الإنترنت والممارسات المتوازنة"، ووفقا للشركة، فإن إطار عملها وخبراتها سيساعد صناع السياسات وكذلك الخبراء على معالجة هذه القضايا."تحميل الشركات المسئولية"

وقالت جوجل إن النماذج التشريعية الجيدة مثل تلك القائمة على مبادئ التصميم المناسبة للعمر يمكن أن تساعد في تحميل الشركات مسئولية تعزيز السلامة والخصوصية مع تمكين الوصول إلى تجارب أكثر ثراء للأطفال والمراهقين.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يدفع فيه المشرعون قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت، وهو مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الخطير عبر الإنترنت، وتقول Google إن مطالبة الأنظمة الأساسية بالتحقق من عمر المستخدمين للوصول إلى خدمة عبر الإنترنت سيمنع المراهقين الضعفاء من الوصول إلى معلومات مفيدة."بالطبع، عندما يفكر صناع السياسات في هذه القضايا، يجب عليهم أن يدرسوا بعناية التأثيرات الأوسع نطاقًا لهذه القوانين وتجنب الآثار الجانبية مثل منع الوصول إلى الخدمات الحيوية، أو مطالبة الأشخاص (بما في ذلك البالغين) بتقديم هوية غير ضرورية أو معلومات شخصية حساسة، أو معالجة كبار السن".في سن المراهقة نفس الطفل الأصغر سنا، وتقول جوجل إن مجموعات سلامة وخصوصية الأطفال قد شددت بالمثل على أهمية تصحيح هذا الأمر، وقد روجت Google أيضًا لفكرة تقديم الخدمات عبر الإنترنت بميزات وخدمات مناسبة للعمر، ومصممة مع وضع السلامة في الاعتبار. وقالت إن شركات التكنولوجيا تشعر بالتشجيع من الاهتمام العالمي المتزايد بضمان أن الخدمات عبر الإنترنت تعالج المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والمراهقين.