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جوجل تعمل على إصلاح مشكلات تنزيل Drive المتعلقة بملفات تعريف الارتباط

10/17/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن عملاق البحث جوجل
أنه اعتبارًا من الثانى من يناير 2024 لن يتطلب Google Drive بعد الآن تمكين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتنزيل الملفات.



ويأتى هذا التغيير فى الوقت الذى تستعد فيه جوجل ( أخيرًا ) لتعطيل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية افتراضيًا في متصفح كروم الخاص بها، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة قام بها صانعو المتصفحات الآخرون مثل Mozilla و Apple لتحسين الخصوصية، وفقا لتقرير theverge.



ومن المفترض أن يؤدي هذا التغيير إلى إصلاح مشكلة مزعجة في Drive والتي يمكن أن تمنع المستخدمين من القدرة على تنزيل الملفات في حالة تعطيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية ، وإذا واجهت المشكلة فإن نصيحة صفحة دعم جوجل هذه هي إنشاء استثناء يدويًا لـ Google Drive للسماح بملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.



ولا يوضح منشور مدونة Google سبب اعتماد Google Drive حاليًا على ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث، لكن هناك تكهنات بأن السبب هو أن الخدمة تستخدم نطاقًا منفصلاً لاستضافة المحتوى الذي تم تحميله بواسطة المستخدمين كإجراء أمني،
ويتم بعد ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط للتحقق من أن لديك إذنًا بتنزيل ملف معين، لقد اتصلنا بشركة Google للاستفسار عن هذا الأمر وفى انتظار الرد.












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