Btsbot ذكاء الاصطناعى يمكنه رصد النجوم المنفجرة.. هل يحل محل الأجهزة القديمة؟

نجحت خوارزمية جديدة مبنية بالكامل على

التعلم الآلي

فى اكتشاف وتحديد وتصنيف أول نجم منفجر لها، وهى المرة الأولى التى يتم فيها تحقيق ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعى، حيث يقول مطوروه أن البرنامج، الذى يُطلق عليه اسم Bright Transient Survey Bot (BTSbot)، يمكنه تسريع عملية تحليل وتصنيف النجوم المنفجرة إلى حد كبير.





وفقا لما ذكره موقع "space"، يعتمد اكتشاف النجوم المتفجرة حاليًا على عمل البشر وأجهزة الكمبيوتر معًا، لكن BTSbot يمكن أن يخرجنا من هذه المعادلة، فوفقًا لفريق BTSbo، على مدى السنوات الست الماضية وحدها، قضى علماء الفلك البشريون ما يقدر بنحو 2200 ساعة فى فحص وتصنيف النجوم المتفجرة بصريًا، فيما يمكن أن يسمح BTSbot لعلماء الفلك بإعادة توجيه هذا الجهد وقضاء المزيد من الوقت فى التحقيق فى أصول هذه الانفجارات النجمية ووضع نماذج لكيفية حدوثها.





رصدت سلسلة من الروبوتات وخوارزميات الذكاء الاصطناعى لأول مرة النجم المتفجر "سوبرنوفا"، حيث تم التواصل مع تلسكوب آخر لتأكيد الاكتشاف فى النهاية.





وقال قائد الفريق آدم ميلر، أستاذ الفيزياء فى جامعة نورث وسترن فى إلينوى: "يمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام حيث أن المزيد من التحسين للنماذج سيسمح للروبوتات بعزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية".





وأضاف ميلر: "فى نهاية المطاف، فإن إزالة البشر من الحلقة يوفر المزيد من الوقت لفريق البحث لتحليل ملاحظاتهم وتطوير فرضيات جديدة لشرح أصل الانفجارات الكونية التى نلاحظها".





ودرب ميلر وفريقه BTSbot الذكاء الاصطناعى بأكثر من 1.4 مليون صورة تاريخية من ما يقرب من 16000 مصدر، وشملت هذه النجوم المتفجرة المؤكدة وغيرها من الظواهر الفلكية المتفجرة مثل التوهج المؤقت للنجوم، والنجوم التى هى نجوم متغيرة بشكل دورى، وتوهج المجرات.