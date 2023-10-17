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البحرين تستضيف معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي ((روتس ورلد))

10/17/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسلم‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة،‭ ‬امس‭ ‬استضافة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الـ29‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬لاستراتيجيات‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬الجوية‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬ـ‭ ‬حيث‭ ‬تسملها‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بيلجن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمطار‭ ‬إسطنبول‭ ‬بحضور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الـ28‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭-‬17‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بوفد‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬مقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬و‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬مهنئا‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬اسهمت‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الـ29‭ ‬لهذا‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬تحت‭ ‬سقفها‭ ‬قادة‭ ‬مجتمع‭ ‬تطوير‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬2030‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬اقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬يتسم‭ ‬بالتنافسية‭ ‬والاستدامة‭.‬

مؤكداً‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬باستضافة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام‭ ‬والمشاركين‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬الدولي،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬الداعمة‭ ‬لنمو‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬ما‭ ‬تملكه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬تخدم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بأرقى‭ ‬المعايير‭ ‬وأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للعمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬مضيفاً‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬يشكل‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬برؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الحيوية‭ ‬نحو‭ ‬تنوع‭ ‬اقتصادي‭ ‬واجتماعي‭ ‬وثقافي‭ ‬مستدام‭ ‬وطويل‭ ‬الأمد‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬ترجمة‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعالم‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬بقطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬ليصبح‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬القطاعات‭ ‬تطوراً‭ ‬ونمواً‭. ‬

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