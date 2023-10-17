البحرين تستضيف معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي ((روتس ورلد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تسلم زايد بن راشد الزياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة، امس استضافة مطار البحرين الدولي أعمال النسخة الـ29 من معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي لاستراتيجيات تطوير الطرق الجوية خلال مراسم الإعلان الرسمية التي عقدت خلال النسخة الـ 28 التي أقيمت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية ـ حيث تسملها من السيد صلاح الدين بيلجن، الرئيس التنفيذي لمطار إسطنبول بحضور ما يقارب من 3000 مشارك من كل أنحاء العالم.
هذا وقد شاركت مجموعة طيران الخليج القابضة في فعاليات النسخة الـ28 من أعمال مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي المقام في مدينة إسطنبول في الفترة من 15-17 من أكتوبر بوفد يمثل كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، شركة مطار البحرين، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، شركة خدمات مطار البحرين، مقدم الخدمات الأرضية في مطار البحرين الدولي، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة البحرين للسياحة والمعارض و مركز البحرين العالمي للمعارض.
وبهذه المناسبة أعرب زايد بن راشد الزياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة عن سعادته باختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي، مهنئا فريق البحرين لما بذلوه من جهود اسهمت في استضافة النسخة الـ29 لهذا الفعالية العالمية الهامة التي تجمع تحت سقفها قادة مجتمع تطوير النقل الجوي بما يسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالتنافسية والاستدامة.
مؤكداً خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة في حفل الإعلان عن فخر مجموعة طيران الخليج القابضة باستضافة مطار البحرين الدولي لهذا الحدث الهام والمشاركين به من رواد قطاع الطيران الدولي، لافتا الى أن هذا الحدث يعد منصة لمناقشة الخطط التطويرية الداعمة لنمو قطاع الطيران والأهم من ذلك عرض ما تملكه مملكة البحرين من مقومات بنية تحتية تخدم هذا القطاع بأرقى المعايير وأعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما يشكل هذا الحدث فرصة مميزة للعمل عن كثب مع شركات الطيران، مضيفاً إن قطاع الطيران يشكل أحد القطاعات التي تدفع برؤية البحرين الحيوية نحو تنوع اقتصادي واجتماعي وثقافي مستدام وطويل الأمد ، وقد تمت ترجمة أهمية هذا القطاع في ربط مملكة البحرين بالعالم من الاستثمار بقطاع النقل الجوي، ليصبح هذا القطاع أحد أكثر القطاعات تطوراً ونمواً.
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