سيكو تعلن إطلاق تطبيقها ((سيكو للأبحاث الاستثمارية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬سيكو‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ (‬والمرخص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كبنك‭ ‬جملة‭ ‬تقليدي‭)‬،‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق‭ ‬الأبحاث‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ SICO ‭ ‬ Research ‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيها‭ ‬الحثيثة‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬عملائها‭ ‬لتسهيل‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتحليلات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬حيث‭ ‬تمتد‭ ‬خبرة‭ ‬سيكو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الأبحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬عقود‭. ‬

من‭ ‬أبرز‭ ‬مزايا‭ ‬تطبيق‭ ‬سيكو‭ ‬للأبحاث‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬وشاملة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬والتحليلات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الأسواق‭ ‬والأسهم‭ ‬والأخبار‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتيح‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬المحللين،‭ ‬والتقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستجدات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬والتوصيات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحفظة‭ ‬المثالية‭ ‬للأسهم‭ ‬الخليجية‭ ‬‮«‬سيكو‭ ‬توب‭-‬20‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬الأدوات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دائرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬محفظة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬التي‭ ‬ينتقيها‭ ‬فريق‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬سيكو‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتحليلات‭ ‬المالية‭ ‬الأساسية‭ ‬لأداء‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬مستمرة،‭ ‬وتوفر‭ ‬للعملاء‭ ‬عائدات‭ ‬ممتازة‭ ‬وثابتة‭ ‬تفوقت‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬إنشائها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬المرتبط‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬او‭ ‬أتعاب‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬نشيت‭ ‬لاخوتيا‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬سيكو‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬استثمارية‭ ‬مدروسة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬يعدّ‭ ‬عملية‭ ‬معقدة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬الاسواق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاضطراب،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬اهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬ SICO ‭ ‬ Research ‭ ‬حيث‭ ‬يمكّن‭ ‬عملاءنا‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬أخبار‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬وتحليلات‭ ‬فريق‭ ‬الأبحاث‭ ‬للأسهم‭ ‬وتوصياتهم‭ ‬بما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتهم‭ ‬واقتناص‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬محفظة‭ ‬الأسهم‭ ‬الخليجية‭ ‬‮«‬سيكو‭ ‬توب‭-‬20‮»‬‭ ‬ضاعفت‭ ‬عوائدها‭ ‬منذ‭ ‬اطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬تفوقها‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬المؤشر‭ ‬المعياري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العميل،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بتوفير‭ ‬الأبحاث‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬المتواصل‭ ‬لعملائنا‮»‬‭. ‬