سيكو تعلن إطلاق تطبيقها ((سيكو للأبحاث الاستثمارية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت سيكو البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، إطلاق تطبيق الأبحاث الاستثمارية SICO Research في إطار مساعيها الحثيثة نحو الارتقاء بتجربة عملائها لتسهيل وصولهم الى آخر الأبحاث والتحليلات الاستثمارية والاقتصادية حيث تمتد خبرة سيكو في مجال تقديم الأبحاث والدراسات لأكثر من 3 عقود.
من أبرز مزايا تطبيق سيكو للأبحاث إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة وشاملة من التقارير والتحليلات لأكثر من 100 شركة مدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التعرف على آخر مستجدات الأسواق والأسهم والأخبار ذات الصلة. كما أنه يتيح الاطلاع على توصيات المحللين، والتقارير المتعلقة بمستجدات الاكتتابات العامة والتوصيات، بالإضافة إلى المحفظة المثالية للأسهم الخليجية «سيكو توب-20»، وهي إحدى أهم الأدوات الاستثمارية الصادرة من قبل دائرة الأبحاث والتي من خلالها يتم بناء محفظة من الأسهم التي ينتقيها فريق الأبحاث في سيكو بناءً على الأبحاث والتحليلات المالية الأساسية لأداء الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية بصورة دورية مستمرة، وتوفر للعملاء عائدات ممتازة وثابتة تفوقت منذ تاريخ إنشائها على أداء المؤشر العام المرتبط بدون أي رسوم او أتعاب. وفي هذا الصدد، أكد نشيت لاخوتيا رئيس دائرة الأبحاث الاستثمارية في سيكو أهمية هذا التطبيق الجديد قائلا: «إن اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في الوقت المناسب يعدّ عملية معقدة وخصوصاً في وقتنا الحالي الذي تشهد الاسواق حالة من الاضطراب، ومن هنا تأتي اهمية تطبيق SICO Research حيث يمكّن عملاءنا من التعرف على آخر أخبار الأسواق المالية وتحليلات فريق الأبحاث للأسهم وتوصياتهم بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم واقتناص الفرص الاستثمارية. ومن الجدير بالذكر ان محفظة الأسهم الخليجية «سيكو توب-20» ضاعفت عوائدها منذ اطلاقها عام 2017 كما واصلت تفوقها بنسبة 19.4 % على المؤشر المعياري منذ بداية العام. إن هذا التطبيق يمثل إنجازًا ملموسًا للارتقاء بتجربة العميل، كما أنه يعكس التزامنا المتواصل بتوفير الأبحاث العالية الجودة وتقديم دعم المتواصل لعملائنا».
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