(أسري) تحصد جائزتين للتميز في

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي، فوزها بجائزتين للتميز في مجال التنمية البشرية لعام 2023، وذلك ضمن مؤتمر وورش عمل قمة إدارة الموارد البشرية التي أقيمت بمملكة البحرين تحت رعاية كريمة من وزير العمل السيد جميل بن محمد حميدان في الفترة ما بين 9 - 10 اكتوبر الجاري حيث حصلت إدارة الموارد البشرية التابعة لشركة أسري على جائزة التميز في التنوع والمساواة والشمولية، كما تم منح جائزة أفضل مدير للموارد البشرية للعام لمدير الموارد البشرية السيدة حنان العلي.
وقد مُنحت الشركة هذه الجائزة تأكيداً للجهود الحثيثة التي اتخذتها في دعم وتنمية وتمكين مواردها البشرية ونظير الكفاءة العالية والاحترافية المهنية التي يعمل بها فريق إدارة الموارد البشرية بالشركة؛
حيث تسلم هاتين الجائزتين بالنيابة عن الشركة مدير عام الخدمات والدعم ومدير إدارة الموارد البشرية بشركة أسري السيد دعيج بن محمد آل خليفة والسيدة حنان العلي مدير الموارد البشرية خلال حفل توزيع الجوائز الذي تم عقده بفندق الريجنسي إنتركونتننتال مساء الإثنين الموافق 9 اكتوبر 2023.
وفي هذا الإطار أعرب العضو المنتدب بالشركة السيد مازن مطر عن سعادته بالحصول على هذه الجوائز التي تعدّ تقديراً لجهود الشركة وإسهاماتها في مجال دعم وتنمية الموارد البشرية، وقد علق: «إن حصولنا على هذا التقدير من إحد [p 1 ] ى أبرز الجهات الإقليمية التي تعنى بتطوير قطاع الموارد البشرية في المنطقة لإنجازٌ نفخر به، وما هذه الجائزة إلا شهادة على التزامنا بنهج بناء انعكس إيجاباً على ممارسات الشركة التي اسهمت بشكل فعال في الوصول إلى آفاق جديدة تدعم فرص ارتقاء كوادرها العاملة». وأضاف: «سوف نمضي قدماً في دعم مواردنا البشرية لخلق بيئة عمل إيجابية قائمة على تحقيق رضا الموظفين باعتبارهم عنصراً فاعلاً وشريكاً رئيسياً في مسيرة تطوير الشركة».
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