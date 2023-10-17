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(أسري) تحصد جائزتين للتميز في

10/17/2023 11:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزتين‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬قمة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬9‭ - ‬10‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬والمساواة‭ ‬والشمولية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدير‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬للعام‭ ‬لمدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬السيدة‭ ‬حنان‭ ‬العلي‭.

وقد‭ ‬مُنحت‭ ‬الشركة‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تأكيداً‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬وتمكين‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭ ‬ونظير‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬والاحترافية‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالشركة؛‭
‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬هاتين‭ ‬الجائزتين‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬والدعم‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشركة‭ ‬أسري‭ ‬السيد‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والسيدة‭ ‬حنان‭ ‬العلي‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عقده‭ ‬بفندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬إنتركونتننتال‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬9‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أعرب‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بالشركة‭ ‬السيد‭ ‬مازن‭ ‬مطر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهود‭ ‬الشركة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وقد‭ ‬علق‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬من‭ ‬إحد ‭[‬p 1 ‭]‬ ى‭ ‬أبرز‭ ‬الجهات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لإنجازٌ‭ ‬نفخر‭ ‬به،‭ ‬وما‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلا‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بنهج‭ ‬بناء‭ ‬انعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬اسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تدعم‭ ‬فرص‭ ‬ارتقاء‭ ‬كوادرها‭ ‬العاملة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سوف‭ ‬نمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مواردنا‭ ‬البشرية‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رضا‭ ‬الموظفين‭ ‬باعتبارهم‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬وشريكاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬الشركة‮»‬‭. ‬

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