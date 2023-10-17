وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع أمين عام اتحاد الشباب والابتكار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
اجتمع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بالسيد Chen Daixing أمين عام اتحاد الشباب والابتكار في مدينة شنزن، وذلك في إطار زيارته لمملكة البحرين بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا ( UNIDO - ITPO )، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار الصناعي والتبادل التجاري.
وخلال الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيع الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى دور الشباب في التنمية الاقتصادية والابتكار، وضرورة توفير بيئة داعمة تمكنهم من تطوير مشاريعهم الريادية وتحقيق نجاحها بما يعزز إسهاماتهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ومشيداً بدور اتحاد شنتشن الذي يعد من أبرز المراكز العالمية في مجال التكنولوجيا الابتكار.
بدوره نوّه Chen Daixing الأمين العام لاتحاد شنتشن، بالدعم الذي توليه مملكة البحرين في توفير الفرص النوعية للتبادل التقني والتعاون في مجال البحث والتطوير، إلى جانب التسهيلات التي تتمتع بها المملكة والجاذبة لريادة الأعمال والقاطبة للشباب باعتبارهم استثمار للأوطان.
كما اشار الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو عن العلاقة الوطيدة ودور مملكة البحرين في ان تكون بوابة التحول في بناء أنظمة صناعية وتجارية قائمة إلى الرقمنة والذكاء الصناعي.
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