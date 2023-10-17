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وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع أمين عام اتحاد الشباب والابتكار

10/17/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

اجتمع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالسيد‭ ‬ Chen ‭ ‬ Daixing ‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬اتحاد‭ ‬الشباب‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شنزن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬ ‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ (‬ UNIDO ‭-‬ ITPO ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والاستثمار‭ ‬الصناعي‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والابتكار،‭ ‬وضرورة‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الريادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحها‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بدور‭ ‬اتحاد‭ ‬شنتشن‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الابتكار‭. ‬

بدوره‭ ‬نوّه‭ ‬ Chen ‭ ‬ Daixing ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاتحاد‭ ‬شنتشن،‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للتبادل‭ ‬التقني‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬والجاذبة‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والقاطبة‭ ‬للشباب‭ ‬باعتبارهم‭ ‬استثمار‭ ‬للأوطان‭. ‬

كما‭ ‬اشار‭ ‬الدكتور‭ ‬هاشم‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التابع‭ ‬لليونيدو‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬ودور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بوابة‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أنظمة‭ ‬صناعية‭ ‬وتجارية‭ ‬قائمة‭ ‬إلى‭ ‬الرقمنة‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭. ‬

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