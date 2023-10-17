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((البحرين الوطني)) يعلن شراكته الاستراتيجية مع مهرجان البحرين السينمائي

10/17/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬رعايته‭ ‬للنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬5‭ - ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بدور‭ ‬السينما‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬بين‭ ‬صنّاع‭ ‬الأفلام‭ ‬والفنانين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭. ‬ويهدف‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬إقليمياً‭ ‬كرافد‭ ‬للازدهار‭ ‬الثقافي‭. ‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬السنوي‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الممثلين‭ ‬والممثلات‭ ‬والمخرجين‭ ‬والمنتجين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شخصيات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مؤثري‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وجاءت‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬لتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬بهدف‭ ‬استقطاب‭ ‬ودعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬والترفيه‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الإبداعي‭ ‬الواعد‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ليعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المهرجانات‭ ‬الثقافية‭ ‬وتسهيل‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬جهوده‭ ‬الدؤوبة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬العالمية‭ ‬المتميزة‭. ‬

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