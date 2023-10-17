((البحرين الوطني)) يعلن شراكته الاستراتيجية مع مهرجان البحرين السينمائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) رعايته للنسخة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي كشريك استراتيجي. ويأتي هذا المهرجان، الذي أقيم هذا العام من 5 - 9 أكتوبر 2023، احتفاءً بدور السينما وأهمية تعزيز التبادل الفني والثقافي بين صنّاع الأفلام والفنانين في قطاع صناعة السينما. ويهدف مهرجان البحرين السينمائي إلى وضع مملكة البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة، وتعزيز دورها إقليمياً كرافد للازدهار الثقافي.
وشارك في المهرجان السنوي نخبة من أبرز الممثلين والممثلات والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى شخصيات رائدة في القطاعين العام والخاص ومجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام وعدد من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت النسخة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي لتسلط الضوء على المواهب البحرينية المتميزة بهدف استقطاب ودعم الشباب البحريني لا سيما في مجال صناعة السينما والترفيه مما يخلق فرص وظيفية مبتكرة في البحرين ويعزز هذا القطاع الإبداعي الواعد.
ويأتي هذا الدعم ليعكس التزام البنك في دعم مختلف المهرجانات الثقافية وتسهيل التبادل الثقافي بما يتماشى مع التزامات المسؤولية المجتمعية التي يتبناها البنك على المدى الطويل. كما يواصل بنك البحرين الوطني جهوده الدؤوبة في التعاون مع المجتمعات المتنوعة والوزارات الحكومية من أجل دعم المبادرات العالمية المتميزة.
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