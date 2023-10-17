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فـي مجالات المنافسة ومنع الاحتكار..((الدولي الخليجي)) يبرم مذكرة تفاهم مع ((المنافسة الليبي))

10/17/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬لحلول‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي،‭ ‬وبموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والكفاءات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظم‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحماية‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المنافسة‭ ‬العادلة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬وحقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬التشريعية‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الذوادي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تأتي‭ ‬مواكبة‭ ‬للتطور‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬القانوني،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬آليات‭ ‬وسبل‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬بصفته‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرات‭ ‬والتعاون‭ ‬وسعياً‭ ‬لمسايرة‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية‭ ‬العالية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المنافسة‭ ‬الحرة‭ ‬والعادلة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬الاحتكار‭ ‬والإحصار‭ ‬والتمييز‭ ‬ضد‭ ‬المستهلكين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرصد‭ ‬والمراقبة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬وتطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنافسة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬سلامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الغويل‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يأتي‭ ‬ايماناً‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬بضرورة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ودعماً‭ ‬لمسيرة‭ ‬التكامل‭ ‬العلمي‭ ‬والثقافي‭ ‬والقانوني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العربية‭ ‬المتخصصة‭ ‬للالتقاء‭ ‬والتشاور‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬تثقيف‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬دولية‭ ‬ومكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني،‭ ‬ستركز‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬والمشاركة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الدورات‭ ‬والندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الابحاث‭ ‬والدراسات‭ ‬المعدة‭ ‬أو‭ ‬المنشورة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬والتمثيل‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬الوساطة‭ ‬والقضايا‭ ‬التحكيمية‭ ‬متى‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬واللوجستي‭ ‬للبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬القضايا،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬أمام‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬القضائي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هيئات‭ ‬التحكيم‭.‬

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