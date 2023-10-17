بالتعاون مع أمانة ((الأعلى للمرأة))..((سيكو)) تدرب المرأة البحرينية على التداول بالأسواق المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأ‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬سيكو‮»‬‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتدريب‭ ‬44‭ ‬سيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬على‭ ‬التداول‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬وتشجيعهن‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم،‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬وترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬الادخار‭ ‬والمعرفة‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

استهل‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬‮«‬سيكو‮»‬‭ ‬وحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬التداول‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬أعماله‭ ‬بجلسة‭ ‬تعريفية‭ ‬عقدت‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬بمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬وتناولت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مقدمة‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬تتضمن‭ ‬أساسيات‭ ‬وأنواع‭ ‬تداول‭ ‬الأسهم،‭ ‬وفهم‭ ‬وتحليل‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬التداول‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭.‬

ويوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركات‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬افتراضية‭ ‬تحاكي‭ ‬البيئة‭ ‬الواقعية‭ ‬لمنصات‭ ‬التداول‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬منحت‭ ‬المشاركات‭ ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الافتراضية‭ ‬للتداول‭ ‬بها،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لهن‭ ‬باكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المخاطرة‭ ‬بأموال‭ ‬حقيقية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهن‭ ‬ببيانات‭ ‬السوق‭ ‬الفعلية‭ ‬مثل‭ ‬أسعار‭ ‬الأسهم‭ ‬واتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لمساعدتهن‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬تداول‭ ‬ناجحة،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬جلسات‭ ‬إرشاد‭ ‬وتوجيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬سيكو‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المشاركات‭ ‬لمنح‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جائزة‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التداول‭ ‬الفعلي‭ (‬ sicolive ‭.‬ com ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬لدعم‭ ‬بدء‭ ‬التداول‭.‬