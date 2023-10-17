بالتعاون مع أمانة ((الأعلى للمرأة))..((سيكو)) تدرب المرأة البحرينية على التداول بالأسواق المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأ بنك «سيكو» تنفيذ البرنامج المشترك مع الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة لتدريب 44 سيدة بحرينية على التداول والاستثمار في الأسواق المالية العالمية وتشجيعهن على اكتساب الخبرة العملية في أسواق الأسهم، ونشر الثقافة المالية وترسيخ أسس الادخار والمعرفة المالية لدى النساء في مملكة البحرين.
استهل البرنامج التدريبي الذي أشرف عليه خبراء من «سيكو» وحمل اسم «التداول في الأسواق المالية» أعماله بجلسة تعريفية عقدت يوم الاحد بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) وتناولت عددا من الموضوعات، من بينها مقدمة في التداول تتضمن أساسيات وأنواع تداول الأسهم، وفهم وتحليل سوق الأوراق المالية، وتطوير استراتيجية التداول وإدارة المخاطر.
ويوفر البرنامج للمشاركات منصة تداول افتراضية تحاكي البيئة الواقعية لمنصات التداول العالمية، حيث منحت المشاركات مبلغاً من الأموال الافتراضية للتداول بها، مما يسمح لهن باكتساب الخبرة في التداول من دون المخاطرة بأموال حقيقية، إضافةً إلى تزويدهن ببيانات السوق الفعلية مثل أسعار الأسهم واتجاهات السوق والمعلومات الأخرى ذات الصلة لمساعدتهن على اتخاذ قرارات تداول ناجحة، كما يوفر البرنامج جلسات إرشاد وتوجيه من قبل خبراء سيكو.
وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم أداء المشاركات لمنح الفائزة بالمركز الأول جائزة يقدمها البنك وتتمثل في فتح حساب على منصة التداول الفعلي ( sicolive . com )، بالإضافة إلى مبلغ نقدي لدعم بدء التداول.
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