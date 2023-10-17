Wednesday, 18 October 2023 07:04 GMT

بالتعاون مع أمانة ((الأعلى للمرأة))..((سيكو)) تدرب المرأة البحرينية على التداول بالأسواق المالية

10/17/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأ‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬سيكو‮»‬‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتدريب‭ ‬44‭ ‬سيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬على‭ ‬التداول‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬وتشجيعهن‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم،‭ ‬ونشر‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬وترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬الادخار‭ ‬والمعرفة‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

استهل‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬‮«‬سيكو‮»‬‭ ‬وحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬التداول‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬أعماله‭ ‬بجلسة‭ ‬تعريفية‭ ‬عقدت‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬بمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬وتناولت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مقدمة‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬تتضمن‭ ‬أساسيات‭ ‬وأنواع‭ ‬تداول‭ ‬الأسهم،‭ ‬وفهم‭ ‬وتحليل‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬التداول‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭.‬

ويوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬للمشاركات‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬افتراضية‭ ‬تحاكي‭ ‬البيئة‭ ‬الواقعية‭ ‬لمنصات‭ ‬التداول‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬منحت‭ ‬المشاركات‭ ‬مبلغاً‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الافتراضية‭ ‬للتداول‭ ‬بها،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لهن‭ ‬باكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المخاطرة‭ ‬بأموال‭ ‬حقيقية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهن‭ ‬ببيانات‭ ‬السوق‭ ‬الفعلية‭ ‬مثل‭ ‬أسعار‭ ‬الأسهم‭ ‬واتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لمساعدتهن‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬تداول‭ ‬ناجحة،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬جلسات‭ ‬إرشاد‭ ‬وتوجيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬سيكو‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المشاركات‭ ‬لمنح‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جائزة‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التداول‭ ‬الفعلي‭ (‬ sicolive ‭.‬ com ‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬نقدي‭ ‬لدعم‭ ‬بدء‭ ‬التداول‭.‬

MENAFN17102023000055011008ID1107261219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث