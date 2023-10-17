مدير ((فاتيل)) للضيافة يستقبل السفير الفرنسي الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين إيريك جيرو تيلم.
وهنأ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة السفير الفرنسي الجديد بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.
وأطلع الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة السفير الفرنسي على أهداف الكلية، كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الكلية والسفارة.
وشرح المدير العام لكلية فاتيل للضيافة الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به الكلية في تنمية قطاع السياحة والضيافة في مملكة البحرين بوجه خاص، وفي المنطقة بوجه عام.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق وخاصة في المجالات العلمية الأكاديمية، مؤكداً أهمية التعاون بين الكلية والسفارة خلال المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أن الكلية تبني على إنجازات نحو المزيد من التطور، وأنها تسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من التميز في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة والمنطقة.
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