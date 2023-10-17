مدير ((فاتيل)) للضيافة يستقبل السفير الفرنسي الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭.‬

وهنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجديد‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭.‬

وأطلع‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬الكلية،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬والسفارة‭.‬

وشرح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بوجه‭ ‬خاص،‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وبمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬والسفارة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تبني‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور،‭ ‬وأنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭.‬