إنجاز البحرين تتعاون مع الجمعية العامة لتعزيز تطبيق أكاديمية إنجاز ببرامج مبتكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت مؤسسة إنجاز البحرين، وهي منظمة غير ربحية وعضو في منظمة جونيور أتشيفمنت العالمية، تعاونها مع جنرال اسمبلي، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة في تقديم دورات تقنية عالية الجودة، من أجل إضافة ورش عمل وبرامج جنرال اسمبلي إلى تطبيق أكاديمية إنجاز، مما يتيح للشباب البحريني الوصول إلى المهارات التكنولوجية التحويلية وفرص التطوير المهني.
سيُساهم دمج ورش العمل والبرامج الخاصة بجنرال اسمبلي في تطبيق أكاديمية إنجاز في تمكين الشباب البحريني من اكتساب المعرفة الأساسية في مختلف المجالات المطلوبة. وسينطلق المشاركون في رحلة التعلم الخاصة بهم مع فصول تمهيدية، يستكشفون من خلالها مجموعة من الموضوعات الأساسية في تحليل البيانات، وهندسة البرمجيات، وتصميم تجربة المستخدم UX . بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الطلاب بميزة الوصول إلى الجلسات المُخصصة للتدريب والتطوير الوظيفي، بما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المهنية مستقبلاً.
تم تصميم هذه الدورات وورش العمل بعناية بهدف تزويد الطلاب بأساس متين في المهارات التكنولوجية، بما يمكنهم من الازدهار في سوق العمل المتطور باستمرار.
حول هذه الخطوة، علّقت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة – رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين بالقول: «يُسعدنا أن نتعاون مع جنرال اسمبلي لتعزيز تجربة تعلم الشباب البحريني من خلال تطبيق أكاديمية إنجاز. ويُمثل هذا التعاون علامة بارزة ضمن جهودنا لتزويد الشباب البحريني بإمكانية الوصول إلى أحدث المهارات والمعارف والخبرات، ومن خلال إضافة برامج وورش عمل جنرال اسمبلي للتطبيق، فإننا نوفر لشبابنا المهارات المطلوبة للتميز في عالم تهيمن عليه وسائل التكنولوجيا، وبما يدعم النمو الاقتصادي لمملكتنا».
من جهته، قال روجر لي – رئيس المبيعات والتسويق في جنرال اسمبلي: «تفخر جنرال اسمبلي بالمساهمة في مساعدة الطلاب من مختلف القدرات والإمكانات على تعلم المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في مجال العمل الذي يعتمد كثيراً على التكنولوجيا، وفي ذات الوقت، دعم أصحاب العمل في العثور على المواهب ذات المهارات العالية التي يحتاجونها. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة إنجاز البحرين، سنتمكن من تزويد الشباب البحريني بالتدريب والدعم اللازمين لتمكينهم من القيام بأدوار محورية في قطاع التكنولوجيا مستقبلاً، مع دفع النمو الاقتصادي في المنطقة أيضاً».
تتماشى خبرة جنرال اسمبلي العريقة في تقديم ورش تدريبية عالية الجودة في المهارات التقنية مع التزام مؤسسة إنجاز البحرين بتعزيز ريادة الأعمال والتنمية المهنية بين الشباب البحريني. وسيسهم هذا التعاون المشترك على سد الفجوة في المهارات وتمكين الشباب من التأقلم في عالم القوى العاملة والمهن مستقبلاً.
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