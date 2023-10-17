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إنجاز البحرين تتعاون مع الجمعية العامة لتعزيز تطبيق أكاديمية إنجاز ببرامج مبتكرة

10/17/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬جونيور‭ ‬أتشيفمنت‭ ‬العالمية،‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬دورات‭ ‬تقنية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إضافة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وبرامج‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬أكاديمية‭ ‬إنجاز،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المهارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التحويلية‭ ‬وفرص‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭.‬

سيُساهم‭ ‬دمج‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والبرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬بجنرال‭ ‬اسمبلي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أكاديمية‭ ‬إنجاز‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المطلوبة‭. ‬وسينطلق‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التعلم‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬مع‭ ‬فصول‭ ‬تمهيدية،‭ ‬يستكشفون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وهندسة‭ ‬البرمجيات،‭ ‬وتصميم‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬ UX ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحظى‭ ‬الطلاب‭ ‬بميزة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجلسات‭ ‬المُخصصة‭ ‬للتدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بما‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المهنية‭ ‬مستقبلاً‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬بعناية‭ ‬بهدف‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بأساس‭ ‬متين‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتطور‭ ‬باستمرار‭.‬

حول‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬علّقت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬تعلم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أكاديمية‭ ‬إنجاز‭. ‬ويُمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬ضمن‭ ‬جهودنا‭ ‬لتزويد‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬والخبرات،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬برامج‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي‭ ‬للتطبيق،‭ ‬فإننا‭ ‬نوفر‭ ‬لشبابنا‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬تهيمن‭ ‬عليه‭ ‬وسائل‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬روجر‭ ‬لي‭ ‬ ‭ ‬رئيس‭ ‬المبيعات‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬ذات‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬تزويد‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بالتدريب‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بأدوار‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أيضاً‮»‬‭.

تتماشى‭ ‬خبرة‭ ‬جنرال‭ ‬اسمبلي‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنمية‭ ‬المهنية‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭. ‬وسيسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬التأقلم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والمهن‭ ‬مستقبلاً‭.‬

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