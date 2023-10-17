خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تعلن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جدد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭. ‬وكانت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬قد‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وفق‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭. ‬وتجمع‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬لرواد‭ ‬الصناعة،‭ ‬وتعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الشركتين‭ ‬بالمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬قطاع‭ ‬مالي‭ ‬راسخ‭ ‬مؤهل‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭. ‬

يضم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬لشركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬النفيعي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭- ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ونزار‭ ‬معروف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للتسويق‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬وحصة‭ ‬حسين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬وليلى‭ ‬القصاب‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬ورشاد‭ ‬فرج‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭- ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬و‭ ‬دلال‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬وسوف‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الخبرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭.

‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الشبكة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لشركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وتوفر‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬برامج‭ ‬تسريع‭ ‬الأعمال‭ ‬والخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬للشركات‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬والبرامج‭ ‬التعليمية‭. ‬وسوف‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجيات‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتطوير‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬المكانة‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬بنفت‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مع‭ ‬إرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬جوائز‭ ‬تقديرية‭ ‬مثل‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬والشيكات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬فإن‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وشركة‭ ‬بنفت‭ ‬تأتي‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬الحكومة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬