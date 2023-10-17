بالتعاون مع بورصة البحرين برعاية مصرف البحرين المركزي..زين البحرين الراعي الفضي لمؤتمر ((ميرا)) 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة زين البحرين رعايتها الفضية ومشاركتها في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023، وهو أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة. وسيعقد المؤتمر الذي تنظمه بورصة البحرين تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في فندق الريتز كارلتون البحرين بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
يهدف المؤتمر السنوي «ميرا» 2023 إلى تزويد المشاركين بمنصة للتواصل وتعزيز النقاش حول تحديات السوق وأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وتسليط الضوء حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات ( ESG ) وباعتباره الحدث الأكثر ترقبًا في مجال علاقات المستثمرين، فإن المؤتمر سوف يوفر منصة للمعلومات لتعزيز التواصل بين الخبراء والمختصين في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة أحدث التوجهات السائدة، وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، لتمكينهم من الوصول إلى قاعدة واسعة من الشركاء في هذا المجال، علاوة على مناقشة أهمية وجود منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، ما يسهم في دعم الدور المهم الذي تضطلع به بورصة البحرين في استقطاب الاستثمارات ودعم اقتصاد مملكة البحرين.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال عبدالله خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لإدارة
الاتصال وعلاقات المستثمرين
في زين البحرين: «يسر زين البحرين أن تكون الراعي الفضي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» لعام 2023 الذي تستضيفه بورصة البحرين. مشاركة زين في أكبر مؤتمر لعلاقات المستثمرين في المنطقة يعكس اهتمام الشركة القوي بمعايير علاقات المستثمرين، والتزامات إعداد التقارير، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ) في تعزيز وتنمية مستقبل هذا القطاع النامي. نحن متفائلون بأن المؤتمر سيكون ناجحاً، مع مشاركين ناشطين في معالجة القضايا الحاسمة التي ستعيد تشكيل المنطقة ومستقبل المملكة».
من جانبها صرحت مروة فيصل المسقطي مدير إدارة التسويق والاتصالات عضو مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين «ميرا» بالقول: «نرحب بزين البحرين كأحد الرعاة للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023، حيث يعد المؤتمر فرصة فريدة من نوعها لالتقاء مهنيي علاقات المستثمرين والمشاركين في السوق من أجل تبني أفضل ممارسات علاقات المستثمرين في مملكة البحرين وتعبئة رأس المال العالمي في الشرق الأوسط. ويهدف المؤتمر إلى استقطاب البورصات ومقدمي خدمات علاقات المستثمرين، والاستشاريين، والشركات المدرجة، وشركات الوساطة المالية، وشركات الأبحاث في مجال علاقات المستثمرين من الأسواق الإقليمية والدولية».
وأطلقت بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) فرع البحرين للجمعية في أبريل من عام 2019، حيث حقق نتائج ملموسة، وبناء عليه نظمت بورصة البحرين العديد من ورش العمل للشركات المدرجة لتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين. كما أصدرت (دليل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين) لتسليط الضوء على أهمية وتأثير تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين على أداء الشركات المدرجة وتنافسيتها في السوق.
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