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بالتعاون مع بورصة البحرين برعاية مصرف البحرين المركزي..زين البحرين الراعي الفضي لمؤتمر ((ميرا)) 2023

10/17/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬رعايتها‭ ‬الفضية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لجمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬ميرا‮»‬‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬لعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وسيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬البحرين‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

يهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬‮«‬ميرا‮»‬‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بمنصة‭ ‬للتواصل‭ ‬وتعزيز‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬تحديات‭ ‬السوق‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشفافية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭) ‬وباعتباره‭ ‬الحدث‭ ‬الأكثر‭ ‬ترقبًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬فإن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سوف‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬للمعلومات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬السائدة،‭ ‬وحلول‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬الرقمية،‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬لعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ودعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‮
‬الاتصال‭ ‬وعلاقات‭ ‬المستثمرين
في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الراعي‭ ‬الفضي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لجمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬ميرا‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭. ‬مشاركة‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬لعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الشركة‭ ‬القوي‭ ‬بمعايير‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬والتزامات‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير،‭ ‬والممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭) ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬مستقبل‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬النامي‭. ‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بأن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيكون‭ ‬ناجحاً،‭ ‬مع‭ ‬مشاركين‭ ‬ناشطين‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬ستعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬المنطقة‭ ‬ومستقبل‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬صرحت‭ ‬مروة‭ ‬فيصل‭ ‬المسقطي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬‮«‬ميرا‮»‬‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بزين‭ ‬البحرين‭ ‬كأحد‭ ‬الرعاة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لجمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬ميرا‮»‬‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لالتقاء‭ ‬مهنيي‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعبئة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬البورصات‭ ‬ومقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬والاستشاريين،‭ ‬والشركات‭ ‬المدرجة،‭ ‬وشركات‭ ‬الوساطة‭ ‬المالية،‭ ‬وشركات‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

وأطلقت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ميرا‭) ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬نظمت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬للشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬لتشجيعها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭. ‬كما‭ ‬أصدرت‭ (‬دليل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭) ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وتأثير‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

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