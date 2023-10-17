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تطبيق بنك السلام الرقمي يفوز بجائزتيّ تميز مرموقتين

10/17/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فاز‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بجائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬عن‭ ‬تطبيقه‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬رقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬ International ‭ ‬ Business ‭ ‬ Magazine
‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وجائزة‭ ‬‮«‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬المصرفي‭ ‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬ International ‭ ‬ Finance ‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشاملة‭ ‬للبنك،‭ ‬وهي‭ ‬تعكس‭ ‬العقلية‭ ‬الرقمية‭ ‬السباقة‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭. ‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬متماشيًا‭ ‬مع‭ ‬المبدأ‭ ‬التوجيهي‭ ‬المعتمد‭ ‬ضمن‭ ‬الهوية‭ ‬المؤسسية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬الرقمنة‭ ‬أساس‭ ‬عملنا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُشكل‭ ‬دافعًا‭ ‬لمواكبة‭ ‬كل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المتطور‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الرقمنة‭ ‬لتيسير‭ ‬مختلف‭ ‬المعاملات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬بجهود‭ ‬دؤوبة‭ ‬لإحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬يزود‭ ‬زبائنه‭ ‬بخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬واستثنائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقه‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬وعده‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لعلاقة‭ ‬دائمة‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬صرّح‭ ‬أنور‭ ‬مراد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتمثل‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هاتين‭ ‬الجائزتين‭ ‬المرموقتين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬كون‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الرئيسية‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬وإنما‭ ‬يدفعنا‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬هذه‭ ‬رغبتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬ممكنة‭ ‬للزبائن‭. ‬ولأننا‭ ‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬وفاعلية‭ ‬تبسيط‭ ‬وتيسير‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية،‭ ‬نعتزم‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬والتقدم‭ ‬بخطوات‭ ‬مدروسة‭ ‬لجعلها‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الزبائن،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يجعلنا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬محمد‭ ‬الشهابي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كأحد‭ ‬أسرع‭ ‬البنوك‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وأصبح‭ ‬قوة‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭. ‬وإننا‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وتطويره‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬بحريني‭ ‬مبدع‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك،‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجية‭ ‬نمو‭ ‬رقمية‭ ‬ومرنة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬لمواكبة‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬ومنحهم‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬وعصرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭. ‬سنسعى‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وراسخة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬متسلحين‭ ‬بالعقلية‭ ‬الرقمية‭ ‬والموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬والمبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬وتخطي‭ ‬أيّ‭ ‬صعوبات‭ ‬قد‭ ‬تواجهنا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الرقمي‭ ‬هو‭ ‬التطبيق‭ ‬المصرفي‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للتصنيفات‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬ Apple ‭ ‬ Store ‭ ‬و Google ‭ ‬ Play ‭ ‬و‭ ‬ Huawei ‭ ‬ AppGallery ‭. ‬ويتميز‭ ‬التطبيق‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إنجازها‭ ‬بخطوات‭ ‬مبسطة‭ ‬وسريعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬خدمة‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬،‭ ‬وخدمة‮
«‬احصل‭ ‬على‭ ‬راتبك‭ ‬قبل‭ ‬موعده‮»‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬الأهداف‮»‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬حوّل‭ ‬راتبك‭ ‬للسلام‮»‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬هدايا‭ ‬دانات‭ ‬الرقمية‮»‬،‭ ‬ومنصة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬للاستثمار‮»‬،‭ ‬وميزة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الفلس‮»‬،‭ ‬وغيرها‭.‬

ويحتوي‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الزبون‭ ‬بخطوات‭ ‬مبسطة‭ ‬من‭ ‬الادخار‭ ‬وإدارة‭ ‬حسابات‭ ‬العائلة،‭ ‬وفتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد،‭ ‬وتحديث‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬التمويلات‭ ‬وإدارة‭ ‬البطاقات‭. ‬كما‭ ‬ويوفر‭ ‬التطبيق‭ ‬أيضًا‭ ‬إمكانية‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬الشخصية‭ ‬عبر‭ ‬تجربة‭ ‬مخصصة‭ ‬بالكامل،‭ ‬ويتيح‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬الولاء‭ ‬مقابل‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬القيّمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاسترداد‭ ‬النقدي‭ ‬والأميال‭ ‬جوية،‭ ‬وحجوزات‭ ‬السفر‭ ‬وغيرها‭. ‬ويطمح‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬يكرس‭ ‬البنك‭ ‬جهوده‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬التقليدية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬

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