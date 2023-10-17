تطبيق بنك السلام الرقمي يفوز بجائزتيّ تميز مرموقتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فاز بنك السلام مؤخرًا بجائزتين مرموقتين عن تطبيقه الرقمي، حيث حاز على جائزة «أفضل تطبيق رقمي للخدمات المصرفية في البحرين لعام 2023» خلال حفل توزيع جوائز International Business Magazine
لهذا العام، وجائزة «التطبيق الرقمي المصرفي الأكثر ابتكارًا في البحرين لعام 2023» ضمن جوائز International Finance . وتأتي هذه الجوائز في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للبنك، وهي تعكس العقلية الرقمية السباقة التي ينتهجها.
جاء هذا الإنجاز متماشيًا مع المبدأ التوجيهي المعتمد ضمن الهوية المؤسسية لبنك السلام: «الرقمنة أساس عملنا»، الذي يُشكل دافعًا لمواكبة كل جديد في المشهد المتطور للتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاعتماد على الرقمنة لتيسير مختلف المعاملات والخدمات المصرفية. ويسعى البنك بجهود دؤوبة لإحداث ثورة في التجربة المصرفية، حيث يزود زبائنه بخدمات مبتكرة واستثنائية من خلال تطبيقه الرقمي، وذلك بما يتوافق مع وعده المؤسسي المتمثل في تقديم «تجربة مميزة لعلاقة دائمة».
وحول هذا الإنجاز صرّح أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام قائلاً: «نفتخر بهذا الإنجاز المتمثل بحصولنا على هاتين الجائزتين المرموقتين في مجال الخدمات الرقمية، وهو ما يتماشى مع كون التحول الرقمي أحد الركائز الرئيسية لدينا في بنك السلام، وإنما يدفعنا في الاستمرار في رحلة التحول هذه رغبتنا في تقديم أفضل تجربة مصرفية ممكنة للزبائن. ولأننا ندرك أهمية وفاعلية تبسيط وتيسير المعاملات المصرفية، نعتزم مواصلة تطوير خدماتنا الرقمية والتقدم بخطوات مدروسة لجعلها الخيار الأول والأمثل لمزيد من الزبائن، وذلك بما يجعلنا في صدارة القطاع المصرفي على صعيد التكنولوجيا المالية».
وبهذه المناسبة علق محمد الشهابي رئيس قسم الابتكار في بنك السلام قائلاً: «لقد تمكن بنك السلام من ترسيخ مكانته كأحد أسرع البنوك نموًا في المملكة، وأصبح قوة مؤثرة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وإننا فخورون بأن التطبيق الرقمي قد تم تصميمه وتطويره بالكامل من قبل فريق بحريني مبدع من موظفي البنك، حيث يؤكد هذا الإنجاز أهداف وتطلعات البنك الرامية إلى تبني استراتيجية نمو رقمية ومرنة قائمة على الابتكار، علاوة على تقديم مختلف الحلول المالية الرقمية لمواكبة احتياجات الزبائن ومنحهم تجربة رقمية سلسة وعصرية في القطاع المصرفي. سنسعى بخطى ثابتة وراسخة نحو المستقبل متسلحين بالعقلية الرقمية والموارد اللازمة والمبادرات المبتكرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وتخطي أيّ صعوبات قد تواجهنا في مسيرة التحول الرقمي».
ويُشار إلى أن تطبيق بنك السلام الرقمي هو التطبيق المصرفي الأعلى تصنيفًا على مستوى مملكة البحرين، وذلك وفقًا للتصنيفات المعروضة على متجر Apple Store و Google Play و Huawei AppGallery . ويتميز التطبيق بالعديد من الخدمات المصرفية الحصرية التي يمكن إنجازها بخطوات مبسطة وسريعة، بما في ذلك: خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، وخدمة
«احصل على راتبك قبل موعده»، وخدمة «الأهداف»، وخدمة «حوّل راتبك للسلام»، وخدمة «هدايا دانات الرقمية»، ومنصة «السلام للاستثمار»، وميزة «تحدي الفلس»، وغيرها.
ويحتوي تطبيق بنك السلام على مجموعة متكاملة من الخصائص التي تمكن الزبون بخطوات مبسطة من الادخار وإدارة حسابات العائلة، وفتح حساب جديد، وتحديث البيانات الشخصية، ومتابعة التمويلات وإدارة البطاقات. كما ويوفر التطبيق أيضًا إمكانية إدارة الحسابات الشخصية عبر تجربة مخصصة بالكامل، ويتيح فرصة الحصول على نقاط الولاء مقابل المعاملات المصرفية، التي يمكن استبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت القيّمة، بما في ذلك الاسترداد النقدي والأميال جوية، وحجوزات السفر وغيرها. ويطمح البنك من خلال هذه المزايا لتعزيز مكانته على صعيد التكنولوجيا المالية. كما يكرس البنك جهوده للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من المعاملات المصرفية التقليدية، بما يعزز الاستدامة البيئية.
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