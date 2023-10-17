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پولندا المعارضة تفوز رسميا في أهم انتخابات بمرحلة ما بعد الشيوعية

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت اللجنة الانتخابية البولندية فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية، لتنهي بذلك 8 سنوات من حكم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي.
ووفقا للنتائج الرسمية الكاملة، تصدر حزب القانون والعدالة التصويت في مجلس النواب بنسبة 35.38%، لكن من دون أغلبية، في حين حصل الائتلاف المدني بزعامة دونالد توسك على 30.7% من الأصوات، وحلفاؤه في «الطريق الثالث» على 14.40%، وفاز اليسار بـ 8.61%.
ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعدا، حصل حزب القانون والعدالة على 194 مقعدا مقابل 248 للأحزاب الثلاثة المؤيدة لأوروبا. وحصل حزب الاتحاد الكونفيدرالي اليميني المتطرف على 18 مقعدا (7.16% من الأصوات).
كذلك فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على 66 من أصل 100 مقعد.
ووصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي في تاريخ پولندا ما بعد الشيوعية، حيث بلغت 74.38%.
ويعتبر الاستفتاء على المسائل المتعلقة بالهجرة والاقتصاد الذي نظمه حزب القانون والعدالة في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلا ذلك أن نسبة المشاركة بلغت 40.91% فقط بدلا من النسبة المطلوبة (50%).
وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة لعقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يحدد القانون الپولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكل الحكومة، وبالتالي سيختار رئيس الدولة بين مرشح من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب القانون والعدالة المقرب منه، لكن يبدو أنه ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخص من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.

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