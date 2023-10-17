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المشتبه به بقتل مدرس في شمال فرنسا أعلن ولاءه لـ داعش قبل الاعتداء

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر المشتبه به بقتل أستاذ في منطقة «أراس» بشمال فرنسا، فيديو يتبنى فيه الهجوم باسم تنظيم «داعش» قبل تنفيذه، وذكر فيه بشكل «هامشي للغاية» النزاع بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.
والمشتبه به محمد موغوشكوف (20 عاما) روسي الجنسية ويتحدر من إنغوشيا الواقعة في شمال القوقاز، وهو مدرج على قائمة التطرف لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية.
وتوجه موغوشكوف الجمعة الماضية متسلحا بسكين إلى المعهد الذي درس به في «أراس» حيث طعن دومينيك برنار، وهو أستاذ اللغة الفرنسية البالغ 57 عاما، ثم أصاب ثلاثة أشخاص آخرين قبل أن تعتقله الشرطة.
وكانت المديرية العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية) في فرنسا تتابع محمد موغوشكوف «منذ نهاية يوليو الماضي» من خلال إجراءات التنصت والمراقبة الجسدية، بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكان قد تم فحصه قبل يوم واحد من الاعتداء «من دون أن يتسنى إثبات ارتكابه أي جرم»، بحسب مصدر استخباراتي.
وقال مصدر في الشرطة إنه «لم يقدم تفسيرات» أثناء احتجازه على ذمة التحقيق.
ووصل محمد موغوشكوف، المولود في جمهورية إنغوشيا الروسية إلى فرنسا عام 2008. وكان خاضعا للمراقبة من الاستخبارات بسبب صلاته بأخيه الأكبر.

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