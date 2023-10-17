المشتبه به بقتل مدرس في شمال فرنسا أعلن ولاءه لـ داعش قبل الاعتداء

(MENAFN
- Al-Anbaa) نشر المشتبه به بقتل أستاذ في منطقة «أراس» بشمال فرنسا، فيديو يتبنى فيه الهجوم باسم تنظيم «داعش» قبل تنفيذه، وذكر فيه بشكل «هامشي للغاية» النزاع بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.
والمشتبه به محمد موغوشكوف (20 عاما) روسي الجنسية ويتحدر من إنغوشيا الواقعة في شمال القوقاز، وهو مدرج على قائمة التطرف لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية.
وتوجه موغوشكوف الجمعة الماضية متسلحا بسكين إلى المعهد الذي درس به في «أراس» حيث طعن دومينيك برنار، وهو أستاذ اللغة الفرنسية البالغ 57 عاما، ثم أصاب ثلاثة أشخاص آخرين قبل أن تعتقله الشرطة.
وكانت المديرية العامة للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية) في فرنسا تتابع محمد موغوشكوف «منذ نهاية يوليو الماضي» من خلال إجراءات التنصت والمراقبة الجسدية، بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكان قد تم فحصه قبل يوم واحد من الاعتداء «من دون أن يتسنى إثبات ارتكابه أي جرم»، بحسب مصدر استخباراتي.
وقال مصدر في الشرطة إنه «لم يقدم تفسيرات» أثناء احتجازه على ذمة التحقيق.
ووصل محمد موغوشكوف، المولود في جمهورية إنغوشيا الروسية إلى فرنسا عام 2008. وكان خاضعا للمراقبة من الاستخبارات بسبب صلاته بأخيه الأكبر.
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