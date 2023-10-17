Wednesday, 18 October 2023 07:03 GMT

وقف منح الإجازات للجهات الأمنية والعسكرية

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت تقارير إخبارية صدور تعاميم إلى الإدارات والشعب الأمنية والاستخباراتية يحظر بموجبها منح الإجازات للضباط وصف الضباط، بحسب ما نقل موقع «صوت العاصمة» عن مصادر وصفها بالخاصة.
وقالت المصادر إن التعاميم تقضي بتعليق منح إجازات للضباط وصف الضباط في كل من إدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية وفرع الأمن العسكري وإدارات الشعب الأمنية، إلى حين إصدار قرار مخالف.
وأوضحت المصادر أن قرار تعليق الإجازات أصدر على خلفية المواجهات الدائرة بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ومحيطه.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع وهيئة الأركان كانت قد علقت خلال الأسبوع الفائت منح الإجازات لكل العاملين العسكريين حتى إشعار آخر، تزامنا مع رفع حالة التأهب في كل الأراضي السورية وخصيصا المنطقة الوسطى والعاصمة دمشق وريفها والمنطقة الجنوبية.

MENAFN17102023000130011022ID1107261195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث