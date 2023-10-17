وقف منح الإجازات للجهات الأمنية والعسكرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت تقارير إخبارية صدور تعاميم إلى الإدارات والشعب الأمنية والاستخباراتية يحظر بموجبها منح الإجازات للضباط وصف الضباط، بحسب ما نقل موقع «صوت العاصمة» عن مصادر وصفها بالخاصة.
وقالت المصادر إن التعاميم تقضي بتعليق منح إجازات للضباط وصف الضباط في كل من إدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية وفرع الأمن العسكري وإدارات الشعب الأمنية، إلى حين إصدار قرار مخالف.
وأوضحت المصادر أن قرار تعليق الإجازات أصدر على خلفية المواجهات الدائرة بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ومحيطه.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع وهيئة الأركان كانت قد علقت خلال الأسبوع الفائت منح الإجازات لكل العاملين العسكريين حتى إشعار آخر، تزامنا مع رفع حالة التأهب في كل الأراضي السورية وخصيصا المنطقة الوسطى والعاصمة دمشق وريفها والمنطقة الجنوبية.
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