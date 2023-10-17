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الوكالة الذرية تحذر من فشل نووي مع إيران كما حدث مع كوريا الشمالية

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي المجتمع الدولي إلى تفادي الإخفاق في التعامل مع الملف النووي الإيراني، كما حصل مع كوريا الشمالية التي باتت تملك قنبلة ذرية.
وقال غروسي في رسالة عبر الفيديو موجهة إلى منتدى جيمس تيمبي، وهو مؤتمر حول عدم انتشار الأسلحة النووية تنظمه وزارة الخارجية الأميركية «يجب أن نبذل كل جهد لمنع دولة لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية من القيام بذلك».
وأضاف غروسي «لقد شهدنا فشلا من هذا النوع في كوريا الشمالية التي تجاوزت الخط الأحمر في العام 2006» بإجراء أول تجربة نووية.
وبعد ذلك بثلاث سنوات، طرد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية، وهم الآن يراقبون أنشطة هذا البلد من الخارج.
وأكد مدير عام الوكالة الذرية أن هذا الوضع «أدى إلى تنامي عدم اليقين والمخاطر في شبه الجزيرة الكورية وفي آسيا»، مشيرا إلى أنه «لهذا السبب تعتبر جهودنا الحالية في إيران أساسية للغاية، ولهذا السبب يعد دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضروريا».
وقال «نحن عيون العالم وآذانه» فيما يتعلق بالبرنامج النووي لإيران.
وتشهد العلاقة بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وطهران تراجعا منذ أكثر من عامين، انعكس سلبا على قدرة الوكالة، ومقرها فيينا، على مراقبة البرنامج النووي الآخذ في التوسع.
وعلى رغم اتهامات غربية متكررة، تنفي طهران رغبتها في صنع قنبلة نووية.
غير أن غروسي أعرب مؤخرا عن أسفه «لتراجع اهتمام الدول الأعضاء» بهذه المسألة و«التقليل من شأنها»، في ظل جدول أعمال دولي مزدحم.

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