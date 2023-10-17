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بوتين وجينبينغ يجريان محادثات قصيرة تمهيدا لقمة طريق الحرير الجديدة

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ «محادثات قصيرة» امس في بكين لمناسبة انعقاد قمة «طريق الحرير الجديدة» بحسب ما قالت وزارة الخارجية الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في رسالة نشرتها على شبكة «إكس» إن «الرئيس شي جينبينغ استقبل الرئيس فلاديمير بوتين لدى وصوله (إلى المنتدى)، وأجرى الرئيسان محادثة قصيرة».
وتستقبل الصين هذا الأسبوع ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى «مبادرة الحزام والطريق» واسعة النطاق التي أطلقها شي.
ويعد بوتين من أبرز الحاضرين، إذ يقوم بأول زيارة له إلى قوة كبرى منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.
ومن المقرر أن يعقد محادثات مع شي على هامش المنتدى اليوم، وفق ما أفاد الكرملين، فيما تخيم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس على القمة.
وجاء في بيان للكرملين أنه «خلال المحادثات، سيتم التركيز بشكل خاص على القضايا الدولية والإقليمية».
من جهة اخرى، اعتبر الكرملين امس أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يواجه أي منافس جدي على رئاسة روسيا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المرجحة في مارس.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس المقبل، علما بأن البرلمان الروسي سيعلن موعدها في ديسمبر. والى الآن، لم يعلن بوتين، ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة.
وشدد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات لصحافيين روس يرافقون الرئيس خلال زيارته الصين، على أن «بوتين هو، بطبيعة الحال، السياسي والفاعل الأول في الدولة».
وأضاف «برأيي، وربما لا يحق لي أن أقول ذلك، اليوم لا منافس له في روسيا، ولن يكون له» منافس.
الى ذلك، أكد الكرملين امس عدم وجود أي «إثبات» بأن كوريا الشمالية ترسل أسلحة إلى روسيا، بعدما نشرت واشنطن صورا قيل إنها لشحنات أسلحة من بيونغ يانغ.
وفي السياق ذاته، قال سونج كيم المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية امس إن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا «مقلقة للغاية»، وذلك بعد أن قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ زودت روسيا في الآونة الأخيرة بشحنة أسلحة.

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