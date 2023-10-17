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حملة بايدن تستفز ترامب وتطلق حسابا على منصته تروث سوشيال لنضف بعض التسلية!

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنشأت حملة ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن للانتخابات الرئاسية 2024، حسابا على منصة «تروث سوشال» في محاولة للسخرية من خصمه المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يملك المنصة.
وكان أول نشاط لحملة بايدن هو متابعة حساب ترامب نفسه، بحسب موقع شبكة «ايه بي سي» الإخبارية.
وقالت حملة الرئيس الديموقراطي في أول منشور لها على منصة «تروث سوشال»: «حسنا.. لنر كيف تسير الأمور، مرحبا بالمتحولين!»، في إشارة لأنصار ترامب للتحول لمتابعة بايدن.
وأعلنت الحملة خطوتها على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقاً)، وكتبت تقول «لقد انضممنا للتو إلى تروث سوشال، لأننا نعتقد ان الأمر سيكون مسليا».
وأضافت «تابعونا هناك لمعرفة الحقيقة أو الحقيقة المكررة، أو أي شيء يسمونها هناك».
وقال أحد المساعدين في حملة ترشيح بايدن إن الانضمام الى «تروث سوشال» قد يضيف على المنصة القليل من التسلية.
من جهة أخرى، منعت القاضية المكلفة قضية محاكمة ترامب بتهمة محاولات مفترضة لتغيير نتائج انتخابات 2020، الرئيس السابق من الادلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.
وبذلك، وافقت القاضية تانيا تشوتكان جزئيا على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفا لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه «مجنون».
في المقابل، رفضت القاضية تشوتكان طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.
وكان ترامب وصف تشوتكان في تعليقات عامة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «فاسدة» ومكتب سميث «القاضي الكاره لترامب» بأنه «فريق من البلطجية» وواشنطن بأنها «مدينة قذرة ومليئة بالجريمة» وسكانها «مناهضون لترامب بأكثر من نسبة 95%».

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