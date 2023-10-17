حراك سياسي دولي لمنع خروج الصراع في غزة عن السيطرة

MENAFN - Al-Anbaa) تسارعت وتيرة النشاط الديبلوماسي لمنع تدهور الأوضاع وخروج الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عن السيطرة ومنع دخول أطراف أخرى في الحرب، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وكان الديوان الملكي الأردني أعلن أن المملكة ستستضيف قمة رباعية في عمان اليوم بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبحث وقف الحرب الجارية في غزة لكن عباس ألغى مشاركته بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني في غزة.

إلى ذلك، أكد الملك عبدالله الثاني أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر.

وبين في تصريحات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائهما في برلين، امس، أن ذلك توجه من عدد من الجهات لخلق واقع جديد على الأرض.

وأشار بهذا الخصوص إلى أنه يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر.

من جهته، أكد المستشار الألماني تأييد بلاده لفتح ممر إنساني لقطاع غزة، معربا عن قلقه إزاء الظروف الإنسانية ووضع المنطقة، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم المساعدات من أجل التخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد شولتس تأييد ألمانيا لفتح ممر إنساني لقطاع غزة، في ضوء الحاجة الماسة للمدنيين في غزة للحصول على المساعدات الإنسانية والمياه والغذاء والأدوية.

وشدد شولتس مخاطبا جلالته على أن الهدف الموحد هو تجنب نشوب حرب أوسع في المنطقة.

هذا، ويزور الرئيس الأميركي اليوم إسرائيل لتأكيد «تضامن» الولايات المتحدة معها عقب هجوم حماس غير المسبوق، في وقت تتكثف الجهود لتخفيف حدة أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.

وذكر عاملون في مجال الإغاثة امس أن قوافل مساعدات إنسانية متكدسة في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية، توجهت إلى معبر رفح الذي لايزال مغلقا، على أمل أن تعبر الى قطاع غزة، فيما تعرضت مدينة رفح لقصف إسرائيلي.

وقالت هبة راشد من مؤسسة مرسال المصرية غير الحكومية «وصلنا المعبر.. في انتظار الخطوة القادمة»، فيما احتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح، وفق مصادر إغاثية أخرى.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة بايدن بمنزلة رسالة «تضامن مع إسرائيل» و«التزام صارم بأمنها»، وذلك بعد أيام على هجوم حركة حماس التي نجحت في اختراق السياج الحدودي ودخول مناطق إسرائيلية، حيث استهدفت مقرات عسكرية وتجمعات سكنية وقتلت أشخاصا وأسرت آخرين. وبلغ عدد القتلى في إسرائيل منذ بدء الهجوم أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون، وفق مسؤولين إسرائيليين.

ويسعى بايدن خلال زيارته لتفادي حرب إقليمية مع إيران الداعمة لحماس والتي حذرت من «إجراء استباقي» محتمل ضد إسرائيل «خلال الساعات القادمة» يقوم به حزب الله اللبناني.

وتأتي زيارة بايدن أيضا وسط جهود ديبلوماسية مكثفة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والمواد التموينية، وفي ظل تواصل القصف البحري والمدفعي والجوي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس في مؤتمر صحافي في تيرانا أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها هناك».

وقال: «سأواصل المشاورات والمناقشات لكن رغبتي هي التمكن من السفر حين نكون قد حصلنا على اتفاق ملموس، سواء بشأن عدم التصعيد أو حول المسائل الإنسانية»، موضحا أنه قد يتمكن من التوجه الى هناك «ربما في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة».

وضمن المساعي الدولية لاحتواء الحرب، اقترحت تركيا «صفة الضامن»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان امس.

وقال فيدان للصحافيين، إنه ينبغي وجود ضامنين لطرفي الصراع من أجل السلام الدائم، مضيفا أنه تم نقل هذه الفكرة إلى المتحاورين.

وأضاف فيدان أنه على المجتمع الدولي تبني موقف يجبر إسرائيل على قبول حل الدولتين، وقد تشاركت تركيا وجهات نظرها بشأن هذه القضية مع الأطراف المعنية.

يأتي ذلك فيما فشل مجلس الأمن الدولي امس الأول في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت. واستخدمت أميركا وبريطانيا وفرنسا حق النقض، «الڤيتو»، ضد مشروع القرار الروسي حول غزة.