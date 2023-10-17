بايدن يقدم أحر تعازيه لضحايا المستشفى والبيت الأبيض يؤكد إلغاء زيارته للأردن بالتشاور مع الملك عبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مسؤول في البيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن ألغى زيارته للمشاركة في القمة الرباعية في الأردن بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني. وقال ان بايدن قدم أحر تعازيه "بضحايا الانفجار في المستشفى.
وكشف البيت الابيض ان الرئيس الأميركي غادر واشنطن فعلا في طريقه إلى إسرائيل، في مسعى للحؤول دون توسع رقعة الحرب.
وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.
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