Wednesday, 18 October 2023 07:03 GMT

بايدن يقدم أحر تعازيه لضحايا المستشفى والبيت الأبيض يؤكد إلغاء زيارته للأردن بالتشاور مع الملك عبدالله

10/17/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مسؤول في البيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن ألغى زيارته للمشاركة في القمة الرباعية في الأردن بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني. وقال ان بايدن قدم أحر تعازيه "بضحايا الانفجار في المستشفى.
وكشف البيت الابيض ان الرئيس الأميركي غادر واشنطن فعلا في طريقه إلى إسرائيل، في مسعى للحؤول دون توسع رقعة الحرب.
وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.

MENAFN17102023000130011022ID1107261190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث