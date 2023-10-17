أفراح المنيفي والعناز

أفراح المنيفي والعناز
التاريخ
10/17/2023 11:21:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل بدر ناصر المنيفي بـزفاف نجـله سيف على كريمة بدر فهد العنّاز بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
وصف الصورة
MENAFN17102023000130011022ID1107261188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.