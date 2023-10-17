(MENAFN
- Al-Anbaa) كل الديانات والملل والطوائف أجمعت على أن الحياة ممر وما هي بمستقر، وأن الإنسان سيرحل لا محالة عن هذه الحياة ويأتي غيره، أو لا يأتي، ولن يدوم إنسان بخلود أبدي. وهذا الإجماع الذي أجمعت عليه هذه الأفكار المختلفة يجب أن نتوقف عنده جيدا، نتوقف حتى نعلم وندرك أن الرحيل قادم للجميع، لذلك من السفه ومن الجهالة أن يخرج الإنسان من هذه الحياة وهو مقترف تجاوزات فادحة تجعل سيرته من بعده مكروهة، أو أنه يتعامل مع هذه الحياة بأنه سيكتب له الخلود.
لذلك نقول لكل واحد منا: عش هذه الحياة بسلام، واصنع أينما كنت السلام، وكن مع الحياة حكيما عادلا، لا تمل إلا نحو بيرق السلام، واحرص على «الخروج بسلام»، من دون أن تحدث تجاوزات بحق إنسان، وبحق نفسك، فما الإنسان سوى «ذكرى»، ذكرى تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، فكن ذكرى جميلة، وإياك ومناصرة أي كيان يشيع الخراب بين الناس ويقتل بوادر السلام.
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«لمحة 1»: لو أمعنا التفكر في الحياة ومعطياتها لوجدنا أننا بحاجة ملحة إلى العمل بشكل جماعي نحو إحياء النفوس التي طال صمتها في عالم يحتاج إلى «الكلام»، والعمل على تقليل ضجيج النفوس التي طال ضجيجها في عالم يحتاج إلى «الصمت».
«لمحة 2»: الهدف مما ذكرنا سالفا هو مواجهة الإنسان بحقيقة مفادها «الرحيل المحتوم»، وأيضا صناعة حالة من «التوازن»، بعيدا عن «التأرجح» وويلاته، فالتوازن نجاح، وبعد تحقيق التوازن يتحقق «السلام»، فالإنسان الذي استطاع إيجاد حالة التوازن في حياته استطاع أن يكون أحد العابرين والمعبرين عن «السلام» في الحياة، ونسأل الله السلامة، وأن يخرجنا من الدنيا بسلام.
«لمحة 3»: تحضرني أبيات كتبتها، وقلت فيها:
هذه الدنيا فراق ولقاء
الكل فان ولله البقاء
من ذا الذي عاش الحياة مخلدا
مادام غير الله علام الخفاء
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غزة.. وموقف الكويت
نتوجه إلى الله العلي القدير ونسأله سبحانه، أن يلطف بحال عباده في غزة وفي فلسطين كلها، فقد ضاق الحال بهم وتكالب عليهم الأعداء، كما نسأله سبحانه أن يرد كيد الكائدين من اليهود الغاصبين ومن عاونهم وساندهم من العصابات المارقة، إن الله سميع قريب وبحال عبيده بصير، وهو خير معين ونصير.
كما نشكر ونفخر بموقف دولتنا الغالية الكويت تجاه قضايانا الإسلامية خصوصا قضية فلسطين وما حل مؤخرا في غزة، فقد وجهت الدولة المساعدات وناصرت قدر استطاعتها، وووجهت المساجد بالدعاء لأهل غزة، فكان نعم الموقف موقف دولتنا المباركة الكويت قيادة وشعبا، والحمد لله.
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