Wednesday, 18 October 2023 07:02 GMT

الخروج بسلام

10/17/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كل الديانات والملل والطوائف أجمعت على أن الحياة ممر وما هي بمستقر، وأن الإنسان سيرحل لا محالة عن هذه الحياة ويأتي غيره، أو لا يأتي، ولن يدوم إنسان بخلود أبدي. وهذا الإجماع الذي أجمعت عليه هذه الأفكار المختلفة يجب أن نتوقف عنده جيدا، نتوقف حتى نعلم وندرك أن الرحيل قادم للجميع، لذلك من السفه ومن الجهالة أن يخرج الإنسان من هذه الحياة وهو مقترف تجاوزات فادحة تجعل سيرته من بعده مكروهة، أو أنه يتعامل مع هذه الحياة بأنه سيكتب له الخلود.
لذلك نقول لكل واحد منا: عش هذه الحياة بسلام، واصنع أينما كنت السلام، وكن مع الحياة حكيما عادلا، لا تمل إلا نحو بيرق السلام، واحرص على «الخروج بسلام»، من دون أن تحدث تجاوزات بحق إنسان، وبحق نفسك، فما الإنسان سوى «ذكرى»، ذكرى تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، فكن ذكرى جميلة، وإياك ومناصرة أي كيان يشيع الخراب بين الناس ويقتل بوادر السلام.
***
«لمحة 1»: لو أمعنا التفكر في الحياة ومعطياتها لوجدنا أننا بحاجة ملحة إلى العمل بشكل جماعي نحو إحياء النفوس التي طال صمتها في عالم يحتاج إلى «الكلام»، والعمل على تقليل ضجيج النفوس التي طال ضجيجها في عالم يحتاج إلى «الصمت».
«لمحة 2»: الهدف مما ذكرنا سالفا هو مواجهة الإنسان بحقيقة مفادها «الرحيل المحتوم»، وأيضا صناعة حالة من «التوازن»، بعيدا عن «التأرجح» وويلاته، فالتوازن نجاح، وبعد تحقيق التوازن يتحقق «السلام»، فالإنسان الذي استطاع إيجاد حالة التوازن في حياته استطاع أن يكون أحد العابرين والمعبرين عن «السلام» في الحياة، ونسأل الله السلامة، وأن يخرجنا من الدنيا بسلام.
«لمحة 3»: تحضرني أبيات كتبتها، وقلت فيها:
هذه الدنيا فراق ولقاء
الكل فان ولله البقاء
من ذا الذي عاش الحياة مخلدا
مادام غير الله علام الخفاء
***
غزة.. وموقف الكويت
نتوجه إلى الله العلي القدير ونسأله سبحانه، أن يلطف بحال عباده في غزة وفي فلسطين كلها، فقد ضاق الحال بهم وتكالب عليهم الأعداء، كما نسأله سبحانه أن يرد كيد الكائدين من اليهود الغاصبين ومن عاونهم وساندهم من العصابات المارقة، إن الله سميع قريب وبحال عبيده بصير، وهو خير معين ونصير.
كما نشكر ونفخر بموقف دولتنا الغالية الكويت تجاه قضايانا الإسلامية خصوصا قضية فلسطين وما حل مؤخرا في غزة، فقد وجهت الدولة المساعدات وناصرت قدر استطاعتها، وووجهت المساجد بالدعاء لأهل غزة، فكان نعم الموقف موقف دولتنا المباركة الكويت قيادة وشعبا، والحمد لله.

hanialnbhan@

MENAFN17102023000130011022ID1107261187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث