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كويت العز ودعم غزة

10/17/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحيانا يجف القلم عن الكتابة من هول الصدمة والكارثة، فإن ما تتعرض له غزة الأبية من حرب إبادة على أيدي الكيان الصهيوني المجرم تعدى الكارثة بمراحل، فهو اختبار وابتلاء شديد من الله عز وجل لأهلنا هناك، ولكن عزاءنا أن الرجال بحق قد سطروا بصمودهم دروسا ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ.
على مدى 75 عاما هي عمر الصراع العربي - الصهيوني منذ عام 1948م إلى اليوم، لم نسمع بهذا العدد من القتلى الصهاينة (أكثر من 1400 قتيل)، (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين - التوبة: 14)، نعم لقد شفا الله صدورنا بقتل الصهاينة، وكسرت «طوفان الأقصى» نظرية «الجيش الذي لا يقهر»، وأظهرت أن هؤلاء الصهاينة ما هم إلا قوة من ورق!
هذه العملية البطولية كشفت لنا المنافقين والمرجفين في الأرض، وأوضحت لنا كيف أن الأمة العربية تعيش حالة من التشرذم والوهن والضعف، بسبب الخوف ممن هم أوهن من بيت العنكبوت!
«طوفان الأقصى» أظهرت سوء التقدير لدى البعض، فالذي يساوي بين الجلاد والضحية لا أعلم كيف يواجه الله تعالى يوم القيامة، ولماذا الصمت إلى الآن؟! وإلى متى هذه المواقف الخجولة؟! نحن الآن أمام فسطاطين، إما مع اليهود ومواساتهم والتبرير لهم، وإما الوقوف مع إخواننا ودعمهم.
وهنا نستذكر الموقف الشجاع للكويت من عملية «طوفان الأقصى»، هذا الموقف ليس شعبيا فقط، فمشاركة وزير التجارة ووزير الشباب في الوقفة التضامنية الكويتية لدعم «طوفان الأقصى» تنم عن موقف حكومي، وكذلك كلمة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: «نحن فخورون بسريان مرسوم 1967م حتى اليوم، وذلك دليل على ثبات الكويت في القضية الفلسطينية»، وعندما يوجه وزير الداخلية تحية إكبار لإخواننا في فلسطين، فإن هذا يعني الكثير في زمن الانكسار، وكذلك كلمات المذيعة في «تلفزيون الكويت» الرسمي الداعمة للمقاومة لها وقع الحسام على الصهاينة والمتصهينين.
أهل غزة لا يحتاجون الى الرجال في هذه المرحلة، وإنما يحتاجون إلى وقفة رجال ودعم في هذه المحنة يكون عونا لهم في مواجهة عدوهم الغادر الذي لا يعرف إلا لغة القوة، وكذلك يجب عودة المقاطعة الاقتصادية مع الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، حتى يعرف هؤلاء المعتدون الموقف الشعبي العربي والإسلامي في مواجهتهم ورفضه التام لهم.

MENAFN17102023000130011022ID1107261185

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