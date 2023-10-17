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فلسطين وعجائب الدنيا

10/17/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضية فلسطين ليست قضية دولة، هي قضية الحق والباطل، الإنسانية والعقيدة.
إدراكك للحق هو ما يجعل منك إنسانا، ووقوفك مع الحق يجعلك من الصادقين.
لسنا في معزل من العالم، ولم يعد أي شعب مغيب عن الأحداث، هذا الزمن هو زمن كشف الحقائق وتقصي الأخبار والنشر.
أما إسرائيل فهي ليست حتى دولة! هي كيان استغلالي دخيل تمت زراعته في شرقنا الأوسط.
كيان يقتل ويشرد، ينهب ويدمر، يقلب الحقائق، يشوه التاريخ، يصنع الأكاذيب ويروج لها، ويسرق التراث!
ما هذه البشاعة!! إنه ما يحدث منذ ما يربو على السبعين عاما ويتكرر «يوميا» في فلسطين!
كيف؟ أين القوانين الدولية وحقوق الإنسان؟
عندما أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022 انتفض العالم! وندد الجميع على الهجوم الروسي، استنفر الإعلام، بل ونقل الأخبار بنبرة خاصة! وأطل علينا مشاهير التواصل وصناع المحتوى وأصحاب الأعمال والموهوبون والعامة والخاصة من أصقاع العالم كله، يعلنون دعمهم لأوكرانيا، وصار كل شيء بالأصفر والأزرق! والآن.. يصم العالم آذانه عن مدافع تقصف غزة وما حولها! بل ويرسل عليها الدعم العسكري، ويصرح ضدها بالخطاب المعنوي!
إنها مسألة لا تكاد تصدق! لماذا الأمر مختلف عندما يتعلق الأمر بقضية فلسطين؟
تجد الصمت المتعمد، تجد من يتذرع بأنه لا يعرف تفاصيل القضية، تجد من يتهرب بحجة أنه لا يريد الخوض في القضايا السياسية، تجد من يتصيد أو يعمم، أو تقوده أهواؤه، وتجد الغفلة.
إن القضايا الكبرى التي تمس المبادئ الإنسانية هي المعيار لحقيقة الإنسان. تتضمن قضية فلسطين أخلاقيات وحقائق وقيم ونزعات إنسانية، وتاريخية ودينية وثقافية وسياسية وحضارية.
لقد منّ الله علينا بتوحيده، ونهانا عن الظلم، وألا تزر وازرة وزر أخرى.
وأكرمنا أننا في بلد يصدح بالحق ويرفض العدوان، وينصر ويغيث بكل ما أوتي.
فلسطين مهوى أفئدة الأنبياء، المسجد الأقصى أولى القبلتين مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أهلها المرابطون، الشهداء، الأحرار.
هذه الواقعة جاءت لتفرز معادن الناس فإما مناصر أو خاذل.
فــانظر من أي الفــريقين أنـت أيها الإنسان.. وأي إنسان أنت؟

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MENAFN17102023000130011022ID1107261184

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