نافذة على الأمن قرارات مبتكرة للطلبة

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحظى الشباب الكويتي باهتمام كبير تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبرز هذا بوضوح شديد في كلمة سمو رئيس الوزراء خلال كلمة الكويت في «قمة تحويل التعليم» في نيويورك في الولايات بقوله: إن الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب بقيادة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، والذي جسدته برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لـ «كويت جديدة» بحلول عام 2035 والمنسجمة مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وبالتالي وجب على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ترجمة هذه الرؤية في صورة قرارات تنفيذية.
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مضى في ترجمة رؤى قيادتنا السياسية بالإيعاز الى وزير التربية ووزير التعليم العالي بالسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل بالقطاع الخاص، لاستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، وإكسابهم الخبرة العملية والمهنية، الخطوة وإن تأخرت بعض الشيء، لكن كما يقال: «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا».
دول العالم المتقدم تسمح للطلاب بالعمل ليس فقط للإنفاق على دراستهم ومساعدة أسرهم وشراء ما يحتاجون إليه، وإنما لترسيخ قيم العمل وتعريف الأبناء بأن المال يحتاج الى جهد وتعب ومن ثم يعرفون كيف ينفقون لأنهم تعبوا واقتصوا من وقتهم ما يكفي للعمل.
الفراغ مشكلة كبيرة يعاني منها الشباب ونرى قضايا يتهم فيها شباب بسبب هذا الفراغ، ولا ننسى العلاقة الوثيقة بينها وبين تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، كل هذا يتطلب إعادة النظر في السياسات والخطط والبرامج لحماية الجيل الحالي والمستقبلي من السقوط في قضايا ومشاكل لعدم توافر ما يشغل فراغهم، والمحصلة البحث عن بدائل لقضاء العطلات والمتوافر من وقتهم فيتلقفهم أشرار ورفقاء سوء.
منح الفرصة للطلاب بالعمل في وظائف بالمطاعم الكبرى والشركات الوطنية ستكون له انعكاسات إيجابية للغاية ليس على الطلاب فحسب، بل على وطننا الغالي، وبإذن الله نجد تعاونا من القطاع الخاص في استيعاب هذه الشريحة الغالية علينا جميعا وتذليل العقبات أمامهم وتفضيلهم.
آخر الكلام: أقول لأبنائي الضباط وضباط الصف الذين يتواجدون يوميا في الطرقات خلال ساعات الذروة لتنظيم حركة السير، جزاكم الله ألف خير وكثر الله من أمثالكم، وعساكم على القوة.
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