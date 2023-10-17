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نافذة على الأمن قرارات مبتكرة للطلبة

10/17/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحظى الشباب الكويتي باهتمام كبير تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبرز هذا بوضوح شديد في كلمة سمو رئيس الوزراء خلال كلمة الكويت في «قمة تحويل التعليم» في نيويورك في الولايات بقوله: إن الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب بقيادة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، والذي جسدته برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لـ «كويت جديدة» بحلول عام 2035 والمنسجمة مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وبالتالي وجب على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ترجمة هذه الرؤية في صورة قرارات تنفيذية.
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مضى في ترجمة رؤى قيادتنا السياسية بالإيعاز الى وزير التربية ووزير التعليم العالي بالسماح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل بالقطاع الخاص، لاستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، وإكسابهم الخبرة العملية والمهنية، الخطوة وإن تأخرت بعض الشيء، لكن كما يقال: «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا».
دول العالم المتقدم تسمح للطلاب بالعمل ليس فقط للإنفاق على دراستهم ومساعدة أسرهم وشراء ما يحتاجون إليه، وإنما لترسيخ قيم العمل وتعريف الأبناء بأن المال يحتاج الى جهد وتعب ومن ثم يعرفون كيف ينفقون لأنهم تعبوا واقتصوا من وقتهم ما يكفي للعمل.
الفراغ مشكلة كبيرة يعاني منها الشباب ونرى قضايا يتهم فيها شباب بسبب هذا الفراغ، ولا ننسى العلاقة الوثيقة بينها وبين تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، كل هذا يتطلب إعادة النظر في السياسات والخطط والبرامج لحماية الجيل الحالي والمستقبلي من السقوط في قضايا ومشاكل لعدم توافر ما يشغل فراغهم، والمحصلة البحث عن بدائل لقضاء العطلات والمتوافر من وقتهم فيتلقفهم أشرار ورفقاء سوء.
منح الفرصة للطلاب بالعمل في وظائف بالمطاعم الكبرى والشركات الوطنية ستكون له انعكاسات إيجابية للغاية ليس على الطلاب فحسب، بل على وطننا الغالي، وبإذن الله نجد تعاونا من القطاع الخاص في استيعاب هذه الشريحة الغالية علينا جميعا وتذليل العقبات أمامهم وتفضيلهم.
آخر الكلام: أقول لأبنائي الضباط وضباط الصف الذين يتواجدون يوميا في الطرقات خلال ساعات الذروة لتنظيم حركة السير، جزاكم الله ألف خير وكثر الله من أمثالكم، وعساكم على القوة.

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