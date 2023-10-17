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وعد الحر

10/17/2023 11:21:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أسبوعين كنت في أحد المساحات على موقع «X» (تويتر سابقا)، المراد كانت المساحة تناقش الكثير والعديد من القضايا التعليمية من «الجانب الإيجابي» وكان أغلبية المتواجدين على المساحة أولياء أمور لطلبة يدرسون في الخارج والبعض الآخر كانوا من الطلبة أنفسهم الدارسين خارج الكويت، المهم طرحت الكثير من القضايا وأعطي مقابلها الكثير من الحلول الإيجابية، واليوم ومن خلال سطور مقالنا نرسل لمن لديهم القرار ببعض الاقتراحات التي اقترحها الأهالي والتي نتمنى أن توضع في خطة التعليم العالي لطلبتنا في الخارج:
٭ سكن الطالبات: في الماضي البعيد وأنا واحدة من هذا الزمن كان يوجد سكن للطالبات الدارسات في الخارج وأخص بالتحديد «جمهورية مصر العربية» بل كان يوجد أيضا مشرفة قائمة في هذا السكن، فلماذا لا نعيد تنفيذ ذلك النهج الذي كان حقيقة واقعية لها ثمراتها وإيجابياتها الكثيرة؟
نعم حان الوقت لتوفير السكن لأبنائنا الطلبة ! وترى يا جماعة الخير بيكون الموضوع أوفر وأفيد مثل ما قالوا أهلنا «دهنا في مكبتنا»! بمعنى أن وزارة التعليم العالي تقوم بشراء مبانٍ لسكن الطلبة في شتى البلاد المعتمدة في خطة الابتعاث للخارج وما يدفع لبدل السكن للطلبة يدفع للتعليم؟ عندما يطبق ذلك الاقتراح سوف ينتج منه: الحفاظ على أبنائنا وتوفير السكن لهم وأيضا استثمار للدولة.
٭ مرافق طالبة: في فترة سابقة تم طرح تلك القضية ونوقشت ومفادها أن نخص «طالباتنا» بأن يكون معهن مرافق لمن يرغب، على أن يمنح المرافق إجازة دراسية «مرافق طالب» شاملة المميزات مثلها كمثل مرافق المريض.
أعتقد أنه من الجيد تنفيذ هذا الاقتراح، لاسيما أن هذا الأمر شيء ملح ومهم لأنه يوجد بعض الطالبات أسرهن لا توافق على سفرهن بمفردهن، وينتج عن ذلك أن البعض منهن لا يذهبن إلى البعثة على الإطلاق، والبعض الآخر يضر ولي الأمر عندما يضطر إلى أخذ إجازة من دون راتب ليرافق ابنته إيمانا منه بأن يمنح ابنته فرصة إكمال التعليم ويحقق أمنيتها باستكمال حلمها وتحصيلها للعلم الذي تطمح للوصول إليه، ولكن هذا «الأب» لديه أسرة وأبناء آخرين، فمن أين يوفر متطلباتهم ويؤدي التزاماته تجاههم إذا أخذ إجازة من دون راتب؟ نتمنى أن يرى هذا الاقتراح النور، ويعمل المعنيون بهذا الأمر حتى يدخل حيز التطبيق وتكون طاقة فرح وسرور لأبنائنا الطلبة.
مسك الختام: أتمنى أن أكون أوفيت بعهدي لمن طلب مني تسليط الضوء والكتابة عن تلك القضايا، وأتمنى أن يكون لهذه الكلمات ثمرة تفيد طلبتنا الذين هم أمل هذا الوطن لبناء مستقبله.
اللهم احفظ الكويت وحكامها وشعبها من كل مكروه واحفظ الأمة العربية وارحم شهداءنا في فلسطين العربية.

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