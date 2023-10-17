(MENAFN
- Al-Anbaa) قبل أسبوعين كنت في أحد المساحات على موقع «X» (تويتر سابقا)، المراد كانت المساحة تناقش الكثير والعديد من القضايا التعليمية من «الجانب الإيجابي» وكان أغلبية المتواجدين على المساحة أولياء أمور لطلبة يدرسون في الخارج والبعض الآخر كانوا من الطلبة أنفسهم الدارسين خارج الكويت، المهم طرحت الكثير من القضايا وأعطي مقابلها الكثير من الحلول الإيجابية، واليوم ومن خلال سطور مقالنا نرسل لمن لديهم القرار ببعض الاقتراحات التي اقترحها الأهالي والتي نتمنى أن توضع في خطة التعليم العالي لطلبتنا في الخارج:
٭ سكن الطالبات: في الماضي البعيد وأنا واحدة من هذا الزمن كان يوجد سكن للطالبات الدارسات في الخارج وأخص بالتحديد «جمهورية مصر العربية» بل كان يوجد أيضا مشرفة قائمة في هذا السكن، فلماذا لا نعيد تنفيذ ذلك النهج الذي كان حقيقة واقعية لها ثمراتها وإيجابياتها الكثيرة؟
نعم حان الوقت لتوفير السكن لأبنائنا الطلبة ! وترى يا جماعة الخير بيكون الموضوع أوفر وأفيد مثل ما قالوا أهلنا «دهنا في مكبتنا»! بمعنى أن وزارة التعليم العالي تقوم بشراء مبانٍ لسكن الطلبة في شتى البلاد المعتمدة في خطة الابتعاث للخارج وما يدفع لبدل السكن للطلبة يدفع للتعليم؟ عندما يطبق ذلك الاقتراح سوف ينتج منه: الحفاظ على أبنائنا وتوفير السكن لهم وأيضا استثمار للدولة.
٭ مرافق طالبة: في فترة سابقة تم طرح تلك القضية ونوقشت ومفادها أن نخص «طالباتنا» بأن يكون معهن مرافق لمن يرغب، على أن يمنح المرافق إجازة دراسية «مرافق طالب» شاملة المميزات مثلها كمثل مرافق المريض.
أعتقد أنه من الجيد تنفيذ هذا الاقتراح، لاسيما أن هذا الأمر شيء ملح ومهم لأنه يوجد بعض الطالبات أسرهن لا توافق على سفرهن بمفردهن، وينتج عن ذلك أن البعض منهن لا يذهبن إلى البعثة على الإطلاق، والبعض الآخر يضر ولي الأمر عندما يضطر إلى أخذ إجازة من دون راتب ليرافق ابنته إيمانا منه بأن يمنح ابنته فرصة إكمال التعليم ويحقق أمنيتها باستكمال حلمها وتحصيلها للعلم الذي تطمح للوصول إليه، ولكن هذا «الأب» لديه أسرة وأبناء آخرين، فمن أين يوفر متطلباتهم ويؤدي التزاماته تجاههم إذا أخذ إجازة من دون راتب؟ نتمنى أن يرى هذا الاقتراح النور، ويعمل المعنيون بهذا الأمر حتى يدخل حيز التطبيق وتكون طاقة فرح وسرور لأبنائنا الطلبة.
مسك الختام: أتمنى أن أكون أوفيت بعهدي لمن طلب مني تسليط الضوء والكتابة عن تلك القضايا، وأتمنى أن يكون لهذه الكلمات ثمرة تفيد طلبتنا الذين هم أمل هذا الوطن لبناء مستقبله.
اللهم احفظ الكويت وحكامها وشعبها من كل مكروه واحفظ الأمة العربية وارحم شهداءنا في فلسطين العربية.
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