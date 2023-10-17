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تقدم بإنجاز خطة تحسين مرتبة الأردن بالمؤشرات العالمية

10/17/2023 11:21:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- أظهرت منصة نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، الخاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تقدما في مشروع إعداد خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الاقتصادية العالمية المنفذ من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويقوم المشروع على وضع خطة لتنفيذ وإعداد الإصلاحات اللازمة على مستوى كل مؤشر يستهدفه المشروع، وتبلغ المدة الزمنية للمشروع ثلاثة أعوام، حيث بدأت مطلع العام الحالي ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام 2025.
وبحسب المنصة، بلغ عدد المراحل المنجزة في اعداد خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية 6 مراحل من إجمالي 14 مرحلة مقررة في الخطة، لتناهز بذلك نسبة الإنجاز حتى الآن 42.8 %، كما بلغ عدد المراحل المنجزة في خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين 6 مراحل من إجمالي 14 مرحلة، لتكون بذلك نسبة الإنجاز في هذه الخطة 42.8 %.
وأوضحت المنصة، أن المراحل المنجزة في إعداد خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر جودة الحياة بلغت 6 مراحل من إجمالي 15 مرحلة لتصل نسبة الإنجاز في هذه الخطة إلى 40 %، أما في ما يتعلق بخطة عمل تحسين مرتبة المملكة في تقرير مؤشر التنافسية العالمي، فوصل عدد المراحل التي تم الانتهاء منها 5 مراحل من 14 مرحلة مقررة للخطة، وبذلك تكون نسبة الإنجاز في الخطة 35.7 %، كما وناهزت نسبة الإنجاز في خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي 35.7 %، ليبلغ بذلك عدد المراحل المنتهية 5 مراحل من مجموع 14 مرحلة ستتضمنها الخطة.
وعلى مستوى خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار، بلغ عدد المراحل المنجزة في خطة العمل 5 من أصل 14 مرحلة، فيما وصل عدد المراحل المنتهية من خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة و أنشطة الأعمال والقانون فقط إلى 3 مراحل من إجمالي 11 مرحلة، بنسبة إنجاز ناهزت حتى الآن نحو 27 %.
ولفتت المنصة إلى أن هناك تأخرا في تنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الاستثمار ،حيث تم الانتهاء من مرحلتين فقط من إجمالي 11 مرحلة.
وللمؤشرات الاقتصاية العالمية دور في إيضاح صورة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة في العالم، حيث يمكن من خلالها رصد أداء الدول ومدى تحسنها وتقدمها على مختلف الأصعدة؛ حيث إن من شأن تحسن المؤشرات جذب المزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية التي عادة ما تنعكس على تحسن كامل أركان الاقتصاد في أي دولة.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تعد خريطة طريق للاقتصاد الوطني للأعوام العشرة المقبلة، قد وضعت في قائمة أهدافها تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

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