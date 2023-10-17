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مواقع التواصل تبارك التطهير العرقي بمحاربة الرواية الفلسطينية

10/17/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – على غرار الحلف الذي شكله الصهاينة مع دول عظمى لقتل الفلسطينيين علنا تشكل حلف آخر في عالم الإنترنت لقتل أي محاولة لدعم الشعب الفلسطيني من قبل العرب وغيرهم من المتعاطفين.
هذا التحالف "الافتراضي" تقوده كل من : فيسبوك وانستغرام وواتساب وثريدز ومنصة X وتيكتوك كشف عن أنيابه كاملة بعد بدء "طوفان الأقصى"، فعلى مدار الأيام العشرة الماضية تواصلت فيها الحرب على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء، انهمكت منصات التواصل الاجتماعي وما تزال باستخدام أدواتها ومنصاتها لشن حرب موازية على المحتوى الفلسطيني ما يعكس عنصرية ونهجا واضحا في اتخاذ موقف سياسي مناصر للعدوان والرواية الإسرائيلية.
ونفذت مختلف شبكات التواصل الاجتماعي العالمية مجموعة كبيرة من الإجراءات (حوالي 20 إجراء)، وبشكل مكثف خلال الايام العشرة الماضية حاربت فيها المحتوى الفلسطيني بشكل علني، في محاولة منها لطمس الرواية الفلسطينية ووضع عوائق كبيرة في الوصول إلى الحقيقة ونشر جرائم العدوان على أهل غزة، فيما فردت المساحة لـ"إسرائيل" لرواية مسار الأحداث من وجهة نظرها.
وأكد مركز "صدى سوشال" الفلسطيني المتخصص في الحقوق الرقمية أن هناك تطورات خطيرة ما تزال تحدث ضد الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي، وجهودا واضحة من منصات التواصل الاجتماعي والحكومات لمحاربة طمس فلسطين من الذاكرة الرقمية للشعوب، مشيرا إلى أن إجراءات محاربة الرواية الفلسطينية من قبل منصات التواصل الاجتماعي العالمية هي مأخوذة بقرار سياسي واضح من الحكومات وتنفذه انسياقا ودعما للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
استجابة للجانب الإسرائيلي
وبين المركز انه منذ يوم السابع من الشهر الحالي وخلال عشرة أيام، استجابت منصات التواصل الاجتماعي مع 4450 طلبًا تقدمت به النيابة العامة للاحتلال لإزالة المحتوى الفلسطيني، كما جاء في بيان للنيابة العامة.
وقال المركز إن الاستجابة لطلبات الاحتلال، وحجب الوصول للمعلومات رقميا، وحظر نشر المحتوى لطرف يقع تحت الحرب لا يقل خطورة عن الفعل العسكري الميداني.
إضافة جمل جديدة للحظر
وبين المركز أن منصات شركة ميتا وتيك توك قد أضافت مؤخرا مصطلح "من البحر إلى النهر"جملة واحدة في بند الحظر، تحت معيار "معاداة السامية"، وهو ما يشكل محاولة خطيرة لطمس الحق الفلسطيني والرواية الفلسطيني، والانحياز العلني للرواية الصهيونية، وما يشكله الزّج بفكرة "معاداة السامية" لمحاولة التغطية على الأصوات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري كمنحى خطير لملاحقة مؤيدي فلسطين حول العالم
حجب رابط " تيليغرام"
وقال المركز "منصات شركة ميتا قامت بحجب روابط القنوات الإعلامية على تلغرام والتابعة للمؤسسات الإعلامية، حيث هذا جاء الحظر على منصات ميتا (فيسبوك، انستغرام، ماسنجر، ثريدز).
منع مستخدمين من النشر عبر " مسنجر"
وأشار إلى أن "ميتا" منعت المستخدمين من نشر الروابط الإخبارية حتى على محادثتهم الخاصة في تطبيق ماسنجر، كما عادت بأثر رجعي لحظر صفحات المؤسسات الإعلامية التي نشرت روابط قنواتها على تلغرام، حتى لو كانت المنشورات قبل الحرب.
" ميتا" تحذف 795 ألف منشور
وقال المركز بأن شركة " ميتا" أعلنت يوم الثالث عشر من الشهر الحالي حذف 795 ألف منشور على منصاتها المختلفة في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب.
حظر هاشتاقات فلسطينية
وأعلنت شركة " ميتا" أيضا أنها حظرت عددا من الأوسمة (الهاشتاج) على منصة انستغرام، ، حيث كان هاشتاج "#طوفان-الأقصى " من ضمن هذه الأوسمة المحظورة.
مراجعة محتوى قديم
وفي نفس التاريخ أعلنت منصة ميتا، أن إزالتها للمنشورات لا تقتصر على الحرب الحالية في فلسطين، بل أيضا إنها تقوم بمراجعة الحسابات منذ عام 2021، وإزالة المنشورات القديمة التي تعتقد أنها مرتبطة بحركة حماس، وانها تقوم بحذف حسابات فلسطينية تم إعادة إنشائها من جديد بعد 2021.
4800 انتهاك للمحتوى الفلسطيني
وعلى صعيد متصل أكد مركز "صدى سوشال" بأنها رصدت أكثر من 4800 إجراء تقييدي وانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني مارستها منصات التواصل الاجتماعي، وتمثلت الإجراءات بالحظر والتقييد والحجب وحذف الحساب والصفحات بشكل كامل، منوها إلى أن أرقام الانتهاكات أكثر بكثير، خاصة مع إعلان ميتا حذف 795 ألف محتوى.
تطويع الذكاء الاصطناعي لملاحقة المحتوى
ونقلت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية أنّ فيسبوك عملت بالفترة الماضية على ملاحقة المحتوى الفلسطيني وحذف المنشورات الخاصة به من خلال الذكاء الاصطناعي بعدما كان يعتمد في السابق على البلاغات التي تقدم ضد أصحاب الحسابات.
حظر حسابات
ووفقا للتقارير الإعلامية تعرض ناشطون فلسطينيون في الآونة الأخيرة لحظر النشر بشكل فوري وسريع بمجرد نشرهم لأخبار أو منشورات خاصة تتضمن كلمات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وهو ما تسبب في فقدان بعضهم حساباتهم التي أنشؤوها منذ سنوات. ومن بين الكلمات: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"كتائب القسام" و"سرايا القدس" و"الجبهة الشعبية" و"المقاومة الفلسطينية" و"شهيد" وهي الكلمات التي عمل "فيسبوك" على حظر أي شخص يستخدمها أو حذف حسابه بمجرد أن يقوم بكتابة المنشور.
8 آلاف منشور تحريضي بالعبرية
وأكد المركز انه رصد أكثر من 8000 منشور تحريضي عبري وبلغات أجنبية، على منصات التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الفلسطينيين، والدعوة إلى قتلهم وإبادتهم، وتشديد الحصار وقطع الماء والكهرباء والدواء عن قطاع غزة.
رصد مجموعات خطيرة عبر " تليغرام"
وأشار المركز إلى رصده مجموعات خطيرة للمستوطنين عبر تطبيق " تليغرام " للتحريض على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وقد أسفر عن ذلك قتل 6 فلسطينيين برصاص المستوطنين في بلدة قصرة قضاء مدينة نابلس، واعتداء المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.
138 رسالة تهديد
وأكد المركز بأنه رصد أكثر من 138 رسالة تهديد عبرية وصلت في رسائل الخاصة مستخدمين فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، تهدد بالقتل المباشر والملاحقة.
150 محتوى كاذبا ومزيفا
وفي السياق ذاته بين المركز انه رصد أكثر من 150 محتوى كاذبا ومزيفا، موضحا ان منصات (فيسبوك، وإكس، وانستغرام، وتيك توك) سمحت بهذا المحتوى دون أي إجراءات واضحة بحق محاربته والتحقق منه، والذي أسهم بشكلٍ كبير في إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لقتل المدنيين في قطاع غزة.
إلغاء خيار الاعتراض على التقييد
وأشار المركز إلى قيام شركة " ميتا" بالغاء خيار الاعتراض على التقييد، أي أنها لن تقوم بمراجعة المحتوى الذي حذفته أو الحساب والصفحة العامة التي حذفتها، وبالتالي حجب حق الاعتراض لمجلس الإشراف المستقل عن "ميتا"، ما يشكل إصرارا على حجب الرواية الفلسطينية عن سبق الإصرار والترصد.
حظر مكالمات وأرقام عبر "الواتساب"
ومن الإجراءات الأخرى التي قامت بها منصات التواصل أيضا ، وفقا لمركز " صدى سوشال" قيام تطبيق " واتساب" التابع لشركة " ميتا" بحظر أكثر من 12 مكالمة عبر منصته، وحذف أكثر من 35 رقما بدعوى مخالفتهم معايير المجتمع، يعود بعض هذه الأرقام لصحفيين ومستخدمين من قطاع غزة، ما يجعلهم في خطر مباشر لعدم قدرتهم على التواصل خلال العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع قطع الاحتلال شبكات الاتصالات عن القطاع.
تحديد الوصول إلى محتوى "القصص"
وقال المركز إن من الإجراءات الأخرى تحديد منصتي " انستغرام " و "فيسبوك" من وصول المستخدمين للمحتوى الفلسطيني المنشور عبر خاصية " القصص" أو في المنشورات العامة، وهو ما تزامن مع طرح منصة "انستغرام" تحديثا لتطبيقها في وقت التصعيد، أوضحت على تغيير في خصوصية الوصول، وإطلاق يد المنصات لملاحقة المحتوى الفلسطيني.
عدم اشعار المستخدم بالحذف والتقييد
وأكد المركز أن عددا من المستخدمين اشتكى من قيام منصات: "فيسبوك" و" انستغرام " بحذف المحتوى دون أي إشعار للمستخدم بالحذف أو توضيح التقييد الحاصل، فقط الحذف بصمت خاصة للحسابات التي تحظى بمتابعات للمؤثرين.
" تيك توك" تحذف 500 الف فيديو
وإلى جانب الإجراءات السابقة التي رصدها مركز "صدى سوشال"، رصدت "الغد" إجراءات أخرى من قبل منصات اجتماعية مثل " تيك توك" التي قالت عبر مدونتها يوم الأحد الماضي انها حذفت أكثر من 500 الف مقطع فيديو متعلق بالصراع بين اسرائيل وفلسطين بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي لمنصات التواصل الاجتماعي للالتزام بمحاربة المحتوى غير القانوني.
إغلاق 8 آلاف بث مباشر
وقالت الشركة عبر مدونتها أيضا انها قامت بإغلاق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالحرب الدائرة في فلسطين بدعوى " انتهاك قواعدها" ، كما أكدت الشركة بانها عززت فرق الإشراف على المحتوى التابعة لها.

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