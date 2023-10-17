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461 برنامجا تدريبيا من الدول المانحة في 8 أشهر

10/17/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- بلغ عدد برامج التعاون الفني والتدريب التي تمكنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توفيرها عبر الدول المانحة وبعض المؤسسات الاقليمية والدولية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 461 برنامجا، وفق ما أظهر تقرير المساعدات الخارجية الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني أخيرا.
وبين التقرير أن البرامج التي تم توفيرها تختص في عدة مجالات منها المياه والطاقة والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مجالات السياحة والنقل والمالية العامة والتنمية المستدامة، إضافة إلى برامج فنية وتدريبة في مجالات الابداع والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن السيبراني والتحول الرقمي والمدن الذكية، علاوة على برامج في مجالات الصحة والزراعة والإعلام وتمكين الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومجال إدارة المخاطر والكوارث.
وأشار التقرير إلى أن هذه البرامج التي عادة ما يستفيد منها موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية، قد تم تقديمها من قبل عدة دول وهي اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا والهند والصين وتايلند وتايوان وسنغافورة، إضافة إلى المعهد العربي للتخطيط في الكويت، لافتا إلى أنه حتى الآن تم قبول مشاركة ما يزيد على 453 من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذه البرامج.
وأوضح التقرير أنه تم اخيرا توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين المعهد العربي للتخطيط من جانب وكل من معهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للتميز من جانب اخر.
وحول المنح الدراسية التي تمكنت وزارة التخطيط من توفيرها حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، فقد بلغت نحو 97 فرصة تنافسية للحصول على منح للدراسات العليا، وذلك من خلال برامج المنح الدراسية المقدمة من كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين الشعبية ، وهولندا وتايلاند ، وقد تم نشرها وتعميمها على موظفي القطاع العام من خلال ديوان الخدمة المدنية والجامعة .
وفي جانب التعاون العلمي والثقافي والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول الصديقة، فقد أكد التقرير بأنه تم إعداد الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي، والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب مع كل من كوريا الجنوبية واليونان والصين وأذربيجان، حيث إنه من المتوقع أن يتم توقيع هذه البرامج قبل نهاية العام الحالي 2023.
وبين التقرير أنه قد تم خلال العام الحالي توقيع برنامجين في مجال التعاون العلمي والثقافي وهما برنامج التعاون في مجالات التعليم والثقافة مع قبرص، إضافة إلى برنامج التعاون مع بلغاريا في مجال التعليم والعلوم والثقافة.

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