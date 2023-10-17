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10 تحديات تواجه اعتماد الشركات للتجارة الإلكترونية

10/17/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- حددت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 10 تحديات تواجه الشركات عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية في مقدمتها غياب الثقة لإجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت ومحدودية المغامرة.
وأشارت الإستراتيجية التي نشرت تفاصيلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا إلى تحديات أخرى تتعلق بعدم الإدراك بأهمية التسويق لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية وضعف التخطيط ونقص المعرفة ووجود حواجز ثقافية تحول دون تبني التكنولوجيا ونشرها في الأعمال التجارية وضعف الثقة بعمليات التسليم (اللوجستيات).
كما تواجه الشركات أيضا عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية تحديات تشمل ضعفا في التخطيط والحوكمة، بالإضافة إلى إحجام معظم أصحاب الأعمال عن تبني التكنولوجيا في أعمالهم بسبب الخوف أو عدم القدرة التمويلية وعدم وجود تكاملية في ما بين الشركات عبر الإنترنت لأن التفاعل الشخصي ما زال السائد في ثقافة الأعمال.
وأظهرت الإستراتيجية أن الشركات الناشئة تشكل 25 % في مجال التجارة الإلكترونية وأن 57 % من الشركات الناشئة ينتظم عملها في 5 قطاعات رئيسة.
وتشير الإستراتيجية إلى أن الحكومة، قامت عام 2008 بوضع خطة إستراتيجية للتجارة الإلكترونية إلا أن الخطة لم يتم تنفيذها بشكل كامل، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب منها: قلة الوعي بأهمية وفرص التجارة الإلكترونية في الأردن، نقص الموارد البشرية من ذوي الخبرة في قطاع التجارة الإلكترونية، وعدم توفير الإطار المؤسسي المناسب لوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ.
أما في الوقت الحاضر، فإن الأردن يبدو في وضع أفضل لخلق بيئة مواتية لازدهار التجارة الإلكترونية، كما أن الخطط والسياسات الوطنية الحالية تدعو إلى تطوير خريطة طريق إستراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة، وتوطيد الأنشطة التجارية عبر الإنترنت واستخدامها كأداة فاعلة لزيادة حجم الصادرات.
وأكدت الإستراتيجية أن النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في الأردن يوفر فرصة لمعالجة بعض التحديات التي يوجهها الاقتصاد الوطني كما يعتبر محركا مهما للنمو الاقتصادي المستدام، خصوصا وأن جائحة كورونا دفعت العديد من الشركات للجوء الى الإنترنت وأظهرت الحاجة الملحة الى تحفيز نمو التجارة الإلكترونية.
وبينت الإستراتيجية أن الإنترنت بالرغم من أن إمكانيات التجارة الإلكترونية ما تزال غير مستغلة إلى حدها الأقصى إلا أن الأردن تميز بأربعة عوامل رئيسة يمكن أن تعمل على تحفيز نمو التجارة الإلكترونية والنمو الرقمي وهي أن المجتمع الشاب المتمرس والبارع في التكنولوجيا بالإضافة إلى التقدم النسبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والموقع الإستراتيجي بين الشرق والغرب والدعم الحكومي من حيث الالتزام بتحديث الاقتصاد.
ووفقا للإستراتيجية تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، والذي يأتي في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وفي الوظائف كما يمتلك إمكانيات غير مستغلة لتحديث قطاع التجزئة التقليدي.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي دعت إلى أن تصبح المملكة احد اسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت من حيث النمو لتقديم خدماتها إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخصوصا تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد التقنيات وتوفير الحوافز، تحديث البنية الرقمية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة في المنافسة مع التجارة التقليدية.
وحول النهج الإستراتيجي والجدول الزمني للإستراتيجية سيتم العمل على تنفيذ الإستراتيجية على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها 10 سنوات بما يتسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي وستضع المرحلة الأولى الأساس لبيئة تمكينية قوية للتجارة الإلكترونية في الأردن.
وفي نهاية كل مرحلة سيتم إجراء تحليل شامل لتقييم التقدم المنجز ومراجعة وتحديث الإجراءات ذات الأولوية وتحديد أهداف ومخرجات وسياسات إستراتيجية جديدة بناء على النتائج التي تحققت في كل مرحلة.
المرحلة الأولى؛ تتمثل في إطلاق العنان لإمكانات التجارة الإلكترونية غير المستغلة (2023-2025): ستضع المرحلة الأولى الأساس لتحقيق رؤية التجارة الإلكترونية وأهدافها الإستراتيجية، وستركز هذه المرحلة بشكل خاص على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإطلاق مشاريع تجريبية في المجالات ذات الأولوية القصوى من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لخلق بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية في الأردن.
اما المرحلة الثانية سيتم العمل على بناء ميزة تنافسية (2026-2029) حيث ستبني هذه المرحلة على النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى وتركز على بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية في المنطقة.
أما المرحلة الثالثة فسيتم العمل على تطوير ميزة تنافسية رائدة (2030-2033): ستساهم المرحلة الثالثة والأخيرة في وضع رؤية جديدة طويلة الأمد للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكيف مع تقليات التجارة الإلكترونية المستجدة وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة.





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