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بهذا المبلغ.. محمد صلاح يتبرع للمتضررين في غزة

10/17/2023 11:21:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد تعرضه للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الحاصلة في فلسطين، أنهى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح الجدل الحاصل، حيث تم الإعلان عن تبرعه بمبلغ من المال للمتضررين في غزة.
وفي التفاصيل، خرج المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، رامي الناظر، عن صمته ليؤكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح بمبلغ كبير، إلا أنه وبحسب ما تم تداوله، فإن محمد صلاح ووكيل أعماله يرفضان الإفصاح عن قيمة المبلغ.

ولاحقا، أشار مصدر في الهلال الأحمر الى ان محمد صلاح قد تبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار لاهالي غزة، أي ما يقارب الـ 100 مليون جنيه مصري.

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