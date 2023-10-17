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الانتصارات والمنتخب الوطني في عهد عموتة.. خصومة مستمرة

10/17/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- غاب الفوز مجددا عن مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، عندما خسر أمس أمام نظيره العراقي بفارق الركلات الترجيحية 3-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية.
وهذه رابع مباراة للمنتخب الوطني في عهد المدير الفني الحسين عموتة، حيث خسر المباريات الثلاث الأولى أمام النرويج (0-6) وأذربيجان (1-2) وإيران (1-3)، ما يرسم علامات استفهام حول قدرة المدرب المغربي على الارتقاء بمستوى ونتائج الفريق في المرحلة المقبلة.
وعلى ضوء هذه الخسارة، احتل المنتخب الوطني المركز الرابع والأخير وراء المنتخب العراقي، علما بأن المنتخب فاز بلقب البطولة الودية العام الماضي.
وأقيمت في وقت متأخر من مساء أمس المباراة النهائية للبطولة، والتي جمعت منتخبي قطر وإيران.
وأسفرت مباراتا نصف نهائي البطولة، عن فوز المنتخب الإيراني على المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تخطت قطر العراق بفارق الركلات الترجيحية 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.
ويتحضر المنتخب الوطني لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث اكتملت أمس منتخبات مجموعته بانضمام الباكستان إلى منتخبي السعودية وطاجيكستان الذي يبدأ أمام المنتخب مشواره بالتصفيات منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
تشكيلة الفريقين
الأردن: يزيد أبو ليلى، فراس شلباية (إحسان حداد)، سعد الروسان (مهند خير الله)، عبد الله نصيب“ديارا”، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، مهند أبو طه (محمود مرضي)، موسى التعمري، علي علوان (إبراهيم سعادة)، ويزن النعيمات (أحمد عرسان).
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)
العراق: أحمد باسل، علي عدنان، إبراهيم بايش، فرانس بطرس، ميرخاس دوسكي، أحمد علي (أيمن حسين)، أمير العماري (علي الحمادي)، علي جاسم (علي حيدر)، بشار رسن (أمجد عطوان)، دانيلو السعيد (ريبين سولاقا)، ومهند علي (أحمد فرحان).
المدير الفني: خيسوس كاساس (إسبانيا)
الحكام: فيصل البلوي (السعودية)، خلف الشمري (السعودية)، ياسر السلطان (السعودية)، حنين مراد (الأردن).
الإنذارات: نور الدين الروابدة (الأردن) أحمد علي (العراق)
سيناريو الأهداف
- وجّه لاعب المنتخب الوطني فراس شلباية كرة أرضية من الجهة اليمنى، استقبلها المهاجم يزن النعيمات باللمسة الأولى، وسددها بالثانية مقصية خلفية على يسار الحارس العراقي (31).
- تسلم المهاجم البديل أيمن حسين كرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع ووضعها بيساره في الشباك (70).
- مرر لاعب العراق إبراهيم بايش كرة قصيرة لزميله البديل علي الحمادي، ليسددها الأخير من اللمسة الأولى على يسار أبو ليلى الذي وقف ساكنا يتابعها تدخل الشباك (75).
- أرسل لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري كرة بالمقاس للمهاجم يزن النعيمات الذي سددها بين قدمي الحارس العراقي أحمد باسل (79).
فرص المباراة
سدد أبو طه كرة من مسافة بعيدة علت العارضة (24).
- رفع رسن كرة مقوسة داخل منطقةالجزاء ضربها بطرس برأسه بجانب المرمى (47).
- تصدى أبو ليلى لتسديدة الحمادي القوية من مسافة قريبة وأبعدها لركنية (62).
- التقط أبو ليلى لتسديدة فرحان بعد تجاوزه الدفاع الأردني بسهولة (65).
- ضرب حسين كرة برأسه لم تعرف طريق المرمى (67).
ركلات الترجيح
الأردن: سجل كل من محمود مرضي، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، وأهدر إحسان حداد.
العراق: سجل كل من ميرخاس دوسكي، علي الحمادي، علي عدنان، أيمن حسين وأمجد عطوان.

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