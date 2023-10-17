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العدوان على غزة يلغي وديتي النشميات أمام هونغ كونغ

10/17/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- أعلن اتحاد كرة القدم، عن إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي أمام نظيره منتخب هونج كونج، والمقررتين يومي السادس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر تشرين الأول(أكتوبر) الحالي.
وياتي قرار إلغاء المباراتين، بسبب الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني الغاشم على الأشقاء في غزة.
ويعد منتخب هونغ كونغ أحد المنتخبات الجيدة على صعيد القارة الآسيوية بالكرة النسوية، حيث يحتل المركز 78 عالميا و14 آسيويا.
ويتوقع أن يؤثر إلغاء المباراتين سلبا على تحضيرات منتخب النشميات الذي يستعد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، أبرزها بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، خصوصا ان الجهاز الفني الجديد للمنتخب الذي يقوده ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، كان يأمل في الوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات في أولى تجمع للمنتخب، بعد اقالة المدير الفني السابق البرتغالي ديفيد ناشمنتو الذي فشل في تحقيق الأهداف المرسومة للمنتخب، ولعبت النتائج في عهده سببا في تراجع المنتخب على جميع لاصعد، بما في ذلك التصنيف الدولي.
ويأمل الجهاز الفني ان ينجح اتحاد الكرة في تأمين مباراة ودية واحدة لاحقا، مع البحث عن إقامة العديد من المباريات التجريبية مع فرق نسوية محلية، وعدم الاكتفاء بالتدريبات فقط من دون لعب مباريات، لتحقيق الانسجام بين اللاعبات، وتصويب نقاط الضعف التي تظهر خلال المباريات والعمل على زيادة النقاط الإيجابية لدى اللاعبات، ورفع منسوب اللياقة البدنية.
ويواصل منتخب النشميات تدريباته بشكل يومي على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، سعيا لاستثمار فترة التوقف الدولي.
وتشهد التدريبات غياب اللاعبات: لانا فراس وروند كساب وبانة البيطار وهيا خليل، بسبب احترافهن في الدوري السعودي للسيدات، فيما تضم قائمة المنتخب الأولية التي اختارها أبو هنطش 32 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.

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