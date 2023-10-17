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عجلون.. استضافة أول مباراة نخبة يبعث الأمل بتأهيل الملعب

10/17/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عجلون- يرى رياضيو محافظة عجلون، أن قرار اتحاد كرة القدم الذي صدر أخيرا، والذي يتيح لفريق نادي عجلون اللعب على ملعبه (مجمع عجلون الرياضي)، ضمن منافسات دوري النخبة للمحترفين تحت سن 19، يبعث الأمل مجددا بإمكانية إعادة تأهيل الملعب بشكل بشكل أفضل، ليتمكن من إستضافة كافة الفعاليات الكروية التي حرمت منها المحافظة التي تضم أندية معروفة بلعبة كرة القدم أمثال أندية كفرنجة وعجلون وعنجرة وعبين.
وكان اتحاد كرة القدم، عاد أول من أمس، ووافق على إقامة مباريات لفريق نادي عجلون تحت سن 19، على ملعبه، حيث يخوض الفريق يوم غد الخميس مباراة أمام نظيره فريق سحاب، في الجولة الرابعة من دوري النخبة للمحترفين، في مباراة تاريخية لملعب عجلون الذي يستضيف لأول مرة مباراة في دوري النخبة.
ويرى المجتمع المحلي في محافظة عجلون، في تصريحات لـ”الغد” أن هذه الخطوة تشكل دعما كبيرا لكرة القدم في المحافظة، وبالتالي دعوة وزارة الشباب مجددا لتنفيذ وعودها السابقة بإعادة تأهيل الملعب بشكل أفضل، من خلال بناء المدرجات والمرافق الصحية، وهو الشيء الذي يفتقده الملعب حتى الأن.
وعبر رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي عن بالغ سعادته وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، بموافقة اتحاد الكرة على إقامة مباريات في دوري النخبة تحت سن 19 على ملعب المجمع الرياضي للمحافظة، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل تقدما في طريق مزيد من الدعم لكرة القدم في المحافظة الزاخرة بالأندية المتميزة والتي لها صولات وجولات في كرة القدم في مختلف الدرجات.
وأضاف : فخورون بنادي عجلون الذي تأهل إلى مصاف أندية النخبة في دوري الشباب، في سابقة ايجابية تحدث لأول مرة في المحافظة، لافتا إلى أن مواجهة فرق كبيرة على ملعب عجلون، يشجع الحضور الجماهيري، ويلفت انظار الداعمين إلى ضرورة دعم الفرق الرياضية في المحافظة التي تئن تحت وطأة المعاناة المالية.
ولفت الصمادي إلى أن وزارة الشباب، نجحت في الفترة الماضية في إعادة زراعة الملعب بالعشب الصناعي، كما انجزت أعمدة الإنارة التي منحت فرق المحافظة اجراء المباريات والتدريبات ليلا، بانتظار استكمال العمل من خلال تشييد المدرجات، وبناء المرافق الصحية وغرف غيار الملابس للاعبين.
بدوره أكد المدرب خالد الخطيب، أن استضافة أندية النخبة في المحافظة، يساهم في تشجيع اللاعبين على الانخراط في الأندية، وتقديم افضل مال لديهم للظهور في المباريات القوية، ومقارعة أندية عريقة ومعروفة في كرة القدم المحلية.
وبين الخطيب الذي سبق وأن لعب لسنوات طويلة في نادي الحسين إربد، أن محافظة عجلون تضم أندية نشيطة في كرة القدم أمثال كفرنجة وعجلون وعنجرة وعبين، ما يدفعنا للتأكيد مجددا على ضرورة تأهيل الملعب الذي يرسم لوحة فنية طبيعية، تشجع على ممارسة كرة القدم باجواء“خرافية” ورائعة.
وأضاف : عجلون زاخرة ايضا بالنجوم الذين يحتاجون لفرصة للانتقال إلى أندية المحترفين، لافتا إلى أن مدن وقرى عجلون، انجبت العديد من نجوم الكرة الأردنية الذين لعبوا لأندية المحترفين والمنتخبات الوطنية.
اللاعب الشاب محمد كمال فريحات، عبر عن حماسه لمشاهدة أندية في المحترفين تلعب في المحافظة، لافتا إلى أنه بات ينتظر بفارغ الصبر حضور أندية معروفة على مستوى المملكة، للعب أمام نادي عجلون، من أجل حضور المباراة في الملعب.
وقال : نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مباريات لفرق معروفة تلعب في دوري النخبة تحت سن 19، أمثال الفيصلي والوحدات والحسين إربد وسحاب، ولكننا لم نشاهدهم على أرض الواقع، ليأتي قرار إقامة مباريات في عجلون، كفرصة مناسبة لمتابعة الحدث من الملعب مباشرة، وهو أمر يشجعنا كلاعبين شباب على المضي قدما في التدريبات، املا في الوصول للعب في الأندية.

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