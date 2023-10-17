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شباب الحسين يشارك في طائرة غرب آسيا ويرافق عيرا إلى البطولة العربية

10/17/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - قرر نادي شباب الحسين بطل ثلاثية ألقاب الموسم الماضي، المشاركة رسميا في بطولتي الأندية العربية التي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة في عمان، خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل، وبطولة أندية غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل.
من جانبه، قرر نادي عيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن، المشاركة في البطولة العربية.
وأكد الناطق الإعلامي لنادي شباب الحسين محمد غربية، أن النادي اتخذ قراره النهائي في الاجتماع الذي أقيم مساء أول من أمس، وخاطب اتحاد اللعبة بكتاب رسمي أمس، ويبقى الاجتماع مع إدارة النشاط واللاعبين الأسبوع المقبل، لتحديد حاجيات الفريق، وتحديد موعد انطلاق التدريبات والتحضيرات".
من جانبه، قال مدير نشاط الكرة الطائرة في شباب الحسين صالح السيد أحمد: "وضعنا خطة الاستعداد بما يلبي طموحنا وجماهيرنا في المنافسة على المراكز المتقدمة في الاستحقاقين، وتجاوز ما حققه الفريق من مستوى لافت، عندما احتل المركز السادس في بطولة غرب آسيا العام الماضي".
وأضاف: "تتلخص خطتنا في توفير الدعم المالي لإنجاز التحضيرات الفنية، وسنتوجه إلى عدد من الداعمين، من رجال الأعمال ومحبي النادي، والشركات من القطاعين الخاص والعام، لتوفير كل ما يلزم لتغطية النفقات، وتوفير أجواء استعدادية مثالية، وتعزيز الفريق بلاعبين محليين ومحترفين بمستوى الحدث في المشاركتين".
وحول موعد انطلاق تحضيرات الفريق وتجميعه، قال: "سيقود الفريق فنيا المدرب وليد العسود، وسنجتمع مع إدارة النادي الأسبوع المقبل، لوضع الخطوط العريضة لخطتنا للفترة المقبلة، وفق رؤية المدير الفني".
وتابع: "أعرنا 6 لاعبين إلى أندية الدرجة الأولى، والعناصر الأخرى تتدرب بقيادة مكتشف المواهب سمير اشبارو، ما يعني أن اللاعبين يتمتعون بجاهزية بدنية وفنية، وندرس استعارة عدد من اللاعبين المميزين محليا، في الوقت الذي سنبقي فيه على خيارات محترفينا الغاني إبراهيم عبدالحميد والباكستاني علي عثماني".
على صعيد متصل، أوضح رئيس نادي عيرا د. بشير العلوان أنه خاطب رسميا اتحاد الكرة الطائرة بشأن مشاركته في بطولة الأندية العربية التي سيستضيفها الاتحاد في عمان، وفق توصيات المدير الفني إياد توفيق، بعد أن شكل الفريق إضافة نوعية في الكرة الطائرة الأردنية، عندما حل وصيفا في منافستي الدوري الممتاز وكأس الأردن بالموسم الماضي.
وحول الاستعدادات المالية والفنية للمشاركة العربية، قال العلوان: "توجهنا إلى عدد من الداعمين والشركات المحيطة والتي تربطنا بها علاقات في مجتمعنا المحلي، وساعدنا اتحاد الكرة الطائرة على تقليل النفقات من خلال استضافة البطولة، ونوجه بوصلة الدعم الذي نحصل عليه نحو تجهيز الفريق، بالشكل الذي يمحنه قوة الحضور الفني ومنافسة أقوى الأندية العربية المشاركة بالبطولة".
واستطرد: "من المتوقع أن نعقد اجتماعا مع الإدارة الفنية للفريق واللاعبين الأسبوع المقبل، في الوقت الذي ستنطلق فيه تدريبات الفريق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقمنا بتعزيز الفريق وفق تنسيبات المدرب توفيق، بلاعب الكرمل المميز عبادة فخري، وندرس حلول تعويض اعتزال معد الفريق المميز محمد النادي، في الوقت الذي نكثف فيه اتصالاتنا مع محترفين اثنين، أحدهما ليبي يلعب في مركز "السنتر" والآخر برازيلي يلعب في المركزين 2 و4، وقطعت مفاوضاتنا شوطا كبيرا نحو الاتفاق النهائي".

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