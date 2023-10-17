Wednesday, 18 October 2023 07:00 GMT

الأهلي يواجه السلط في ليلة تتويجه بلقب دوري اليد

10/17/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - يتوج فريق الأهلي بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، عقب المواجهة التي تجمعه مع فريق السلط، في ختام منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تبدأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب (الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب للمربع الذهبي).
الأهلي تمكن من حسم صراع المنافسة على اللقب في الجولة الماضية، بعد أن تفوق على فريق العربي بنتيجة 26-25، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما بقي فريق السلط بالمركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم جاء فريق العربي بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة، وجاء فريق الحسين إربد بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط.
هذا بالنسبة لفرق المربع الذهبي، والتي تأهلت إليه بعد ختام المرحلة الأولى من منافسات الدوري، والتي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بمشاركة الفرق الثمانية، بينما شهدت مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، احتلال فريق كفرسوم المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وجاء بعده بالمركز السادس فريق الكتة الذي جمع 8 نقاط، فيما هبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية فريقا القوقازي الذي جمع 4 نقاط، ويرموك الشونة الذي بقي متذيلا للترتيب العام بالمركز الأخير من دون نقاط.
لقاءات الدوري شهدت إثارة ومنافسة قوية بين الفرق، وخصوصا الفرق التي سعت للظفر باللقب، حيث بقيت معالم القمة معلقة حتى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الإياب للمربع الذهبي، قبل أن يحسمهما الأهلي لمصلحته وسط منافسة شديدة خصوصا من منافسه فريق السلط، وقبله كان فريق العربي يدخل على خط المنافسة منذ بداية المربع الذهبي، بعد أن حقق الفوز على السلط وتعادل مع الأهلي، إلى جانب فوزه على فريق الحسين إربد في مباراتين، بينما اكتفى فريق الحسين بتواجده بالمربع الذهبي وابتعاده عن دائرة الخطر من المرحلة الأولى، وهذا ما كان يسعى إليه منذ بداية الدوري، بعد أن واجهته صعوبات كادت أن تحرمه من المشاركة في الدوري.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، قد شهدت مشاركة منتخبي الشباب والناشئين، حيث شارك منتخب الشباب في لقاءات المرحلة الأولى، والمربع الذهبي (الذهاب والإياب)، بينما شارك منتخب الناشئين في لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وذلك ضمن برامجهما التدريبية الخاصة بمشاركاتهما الرسمية، حيث يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفنبر) المقبل بمشاركة 10 منتخبات عربية، بينما يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية المقررة صيف العام المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم، علاوة على خطة الاتحاد بالاعتماد على هذا المنتخب ليكون المنتخب الأول في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد اهتمامات واسعة من خلال المعسكرات التدريبية، والبطولات التي سيشارك فيها.

MENAFN17102023000072011014ID1107261172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث