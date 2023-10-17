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الغرايري يعود من الإمارات ويلتقي إدارة الفيصلي.. نصار تشارك بالمؤتمر الآسيوي وتتقلد منصبا جديدا

10/17/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الغرايري يعود إلى عمان ويلتقي إدارة الفيصلي
 عاد المدير الفني السابق لفريق النادي الفيصلي غازي الغرايري إلى عمان أول من أمس، قادما من الإمارات العربية، وذلك للحصول على مستحقاته المالية المترتبة على النادي بعد قرار إقالته.
وكان الغرايري تواجد في الإمارات، لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة التدريب الدولية، قبل أن يعود أول من أمس.
وحرصت الإدارة على عقد لقاء مع المدرب التونسي، للوقوف على طلباته المالية، حيث تفيد المعلومات أن المدرب ربما يحصل على حوالي 20 ألف دولار، وهو قيمة الشرط الجزائي (راتب شهرين).
وكان الفيصلي التقى قبل حوالي 3 أيام، مع المدرب العام التونسي وسيم معلى، واتفق معه على دفع التفاصيل المالية ضمن آلية معينة.
نصار تشارك في المؤتمر الآسيوي.. وتتقلد منصبا جديدا
 شاركت الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، في فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2023، والذي شهد حوارات ونقاشات تتعلق بالكثير من التفاصيل من ابرزها الدور الرئيسي للقيادة في ضمان النجاح المستمر لكرة القدم القارية.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من بينها رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عبدالله نعمتاوفيتش، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والعديد من الشخصيات المؤثرة في قيادة كرة القدم العالمية، وبمشاركة كل من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وشارك نصار بفاعلية في المؤتمر الذي شهد أيضا الكثير من الفقرات، والتي كان آخرها تقديم مؤسس ومدير مؤسسة التعليم من أجل السلام، مارك ميلتون، للمشاركين دروساً عملية حول فن الاستماع والحضور - وهما عاملان يلعبان دوراً مهما في تشكيل مستقبل قيادة كرة القدم.
وفي كلمته الختامية، قال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: لدينا الكثير لنتطلع إليه في الموسم المُقبل، وبعد أن شهدنا تفانيكم خلال هذا المؤتمر نحو تعزيز مكانة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كاتحاد قاري نموذجي، فإنني أشعر بالتفاؤل الحقيقي.
إلى ذلك وبعيدا عن الرياضة، انتخبت نصار مؤخرا، رئيسة لملتقى النساء العالمي- فرع الأردن-، وذلك تقديرا لدورها الكبير في عكس صورة متميزة عن المرأة وعملها، حيث جاء انتخاب "أم فيصل" في هذا الموقع، بناء على سيرتها الذاتية المتميزة في المناصب التي تقلدتها.
فتور في "همة" نجوم الكرة
 كشف عدد من نجوم كرة القدم المحلية، عن فتور ملحوظ في همتهم في التدريبات، وذلك بسبب أحداث غزة، وما يصاحبها من إرهاب صهيوني على النساء والأطفال والشيوخ، وسط صمت دولي معيب.
ولفت لاعبون خلال حديثهم لـ"الغد"، أنهم يذهبون إلى التدريبات "رفع عتب"، حيث يخوضون التدريبات بأقل مجهود، أو بغياب الرغبة في فعل ذلك، شعورا منهم باخوانهم في فلسطين عامة وغزة خاصة.
وقال أحد النجوم: المجتمع الأردني بكافة أطيافه، يقف صفا واحدا إلى جانب الاشقاء في غزة، واللاعبون جزء من هذا المجتمع الذي لا يمكنه إلا أن يكون في صف الإشقاء ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. نجم آخر قال : لا نملك الرغبة في التدريب واللعب في ظل هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أن المباريات الرسمية المقبلة، ربما تكشف عن عدم جاهزية العديد من اللاعبين بدنيا، بسبب غياب الرغبة في التدريبات الجدية.
أحد النجوم أشار إلى أنه يهرول من التدريب مسرعا إلى المنزل لمشاهدة أخر أخبار غزة، قبل أن يصطدم بالمشاهد المؤثرة للاطفال والشيوخ والنساء، الأمر الذي دفعه للابتعاد عن مشاهدة الأخبار، والاكتفاء بحسرة في القلب بسبب عدم قدرته على فعل أي شيء.
إلغاء رحلة إسراء وإسلام إلى لبنان
إلغيت رحلة الحكمتين الأردنيتين إسراء مبيضين وإسلام العبادي إلى لبنان، والتي كانت مقرر الأسبوع المقبل.
وكان يفترض أن تتوجه الحكمتان إلى لبنان، بناء على طلب من الاتحاد اللبناني، لإدارة مباراتين وديتين لمنتخب لبنان للسيدات أمام نظيره البنغالي يومي 27 و29 الحالي، قبل أن يتم ابلاغ الاتحاد الاردني لكرة القدم بالغاء المباراتين بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، بسبب اعتداء الصهاينة على غزة.
هل تقام مباراة فلسطين وأستراليا في عمان ؟
باتت العاصمة عمان، مرشحة لاستضافة مباراة المنتخب الفلسطيني الشقيق أمام نظيره الأسترالي، والمقررة الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
- وتلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة من الاتحاد الآسيوي، يطلب فيها تحديد ملعب محايد لإقامة مباراة فلسطين مع منتخب أستراليا، المقرر إقامتها يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وينتظر "فيفا" رد الاتحاد الفلسطيني الذي سيختار الملعب، حيث تعتبر الأردن أحد الخيارات المفضلة للاشقاء في فلسطين.
يشار إلى أن نقل المباراة من فلسطين، يأتي بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
فرحة الفاخوري.. الأحد
 يستعد حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، للاحتفال بزفافه يوم الأحد المقبل.
وباشر الفاخوري ووالده، بتوزيع رقاع الدعوة على الاصدقاء والقارب، حيث يتوقع أن يشهد الحفل حضورا لافتا لعدد كبير من نجوم الكرة، في ظل الاحترام والتقدير الذي يلقاه عبدالله بين اقارنه في ميدان كرة القدم.
كواليس النجوم
 . أكثر من ناد محلي، تواصل بشكل غير رسمي مع اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، لمعرفة إمكانية الاستفادة من خدماته في ظل الحديث عن فسخ عقده مع نادي الترجي التونسي.. الأندية المحلية بدأت تسأل فيما إذا كان بامكانها تسجيل اللاعب في حال وافق على اللعب في الأردن.
. المنتخب الباكستاني لكرة القدم، انضم إلى مجموعة المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم والتي تضم أيضا منتخبي السعودية وطاجيكستان.. تأهل الباكستان لدور المجموعات جاء بعد فوزه أمس على منتخب كمبوديا 1-0.. المنتخب الوطني سيلتقي منتخب باكستان في الجولة الثالثة من التصفيات يوم 21 آذار (مارس) 2024... يشار إلى أن منتخبنا يستهل التصفيات بلقاء منتخب طاجيكستان يوم 16 الشهر المقبل.
. حارس مرمى فريق النادي الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، ينتظر أن يلتحق اليوم بفريقه، بعد اختتام مهمته مع المنتخب اللبناني في مبارياته الودية.
. جامعة البترا المعروفة بأنشطتها الرياضية المتعددة في جميع الألعاب، سبق وأن عرضت التعاون مع اتحاد الكرة بشأن توفير منح للاعبي المنتخبات الوطنية.. اتحاد الكرة ورغم أن العرض جاء قبل حوالي عام، إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ خطوات فعلية، رغم أنه أبلغ الجامعة أنه يرحب بالفكرة.. جامعة البترا ابدت دهشتها لعدم تجاوب اتحاد الكرة مع هذه المبادرة، علما أن الجامعة وقعت اتفاقيات كثيرة مع اتحادات رياضية مختلفة، حيث بدأ اللاعبون الاستفادة من هذه الاتفاقيات.






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