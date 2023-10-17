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شباب بشرى والجليل يستضيفان الأرثوذكسي والإنجليزية بـسلة الناشئين

10/17/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة 13 من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، حيث يقص فريقا بيت ايدس والأشرفية شريط مباريات الجولة عند الساعة الرابعة مساء في صالة الحسن للشباب، تليها مباراتي الجليل والإنجليزية عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
ويستقبل فريق اتحاد عمان نظيره كفريوبا، عند الساعة 8 مساء في صالة الأمير حمزة بختام مباريات الجولة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" إلى جانب مباراتي الجليل والإنجليزية، شباب بشرى والأرثوذكسي.
وكان فريق الإنجليزية، فاز في مواجهة القمة التقليدية أمام فريق اتحاد عمان (78-55)، في لقاء أقيم أول من أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن الجولة الثانية عشرة، وبرز فيه اللاعب سعيد الخوالدة من جانب الإنجليزية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و13 متابعة و6 تمريرات حاسمة وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 33، فيما كان معتز صويص اللاعب الأبرز من جانب فريق اتحاد عمان بتسجيله 14 نقطة ومتابعتين و3 سرقات للكرة بفاعلية 15.
ولم يواجه الأرثوذكسي صعوبات في تخطي عقبة كفريوبا (87-35)، في لقاء برز فيه لاعبه ينال أبو سهيل بتسجيله 21 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما كان مهند المومني المسجل الأبرز لكفريوبا بـ11 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 6.
وتغلب الجليل على بيت ايدس (75-69)، في لقاء كان فيه أحمد بربري المسجل الأبرز من جانب الجليل بـ 34 نقطة مع 3 متابعات و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 17، فيما كان بدرالدين نايف المسجل الأبرز من جانب بيت ايدس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 27 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات و3 بلوك شوت بفاعلية 24.
وأثقل فريق شباب بشرى سلة نظيره الأشرفية (101-56)، في لقاء برز فيه عبدالله شتات من جانب لاعبي شباب بشرى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 31 نقطة و18 متابعة و8 تمريرات وستيل بفاعلية 48، فيما كان مصطفى ذيابات المسجل الأبرز للأشرفية بـ20 نقطة مع 5 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 7.
وانفرد الإنجليزية في صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 22 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 20 نقطة، وشباب بشرى رابعا برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على الجليل، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 16 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 13 نقطة، والأشرفية ثامنا برصيد 12 نقطة.
إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان في دوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهة الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي، عند الساعة 6 مساء ضمن الجولة السابعة، فيما تشهد صالة الفحيص مواجهة فريقي نجوم الفحيص والأهلي، عند الساعة 6 مساء ضمن الجولة الثامنة.

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