منتخب إيران يظفر بلقب البطولة الرباعية وإلغاء مراسم التتويج تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ظفر المنتخب الإيراني لكرة القدم بلقب البطولة الودية الرباعية، التي استضافها الأردن على ستاد عمان الدولي بمشاركة منتخبات الأردن وإيران والعراق وقطر.
وفاز المنتخب الإيراني على منتخب قطر، بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي جرت اليوم.
واحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على منتخبنا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحل المنتخب الوطني في المركز الرابع والأخير.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرر إلغاء جميع مراسم التتويج للبطولة الدولية الرباعية، "في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، والمجازر المتواصلة بحق أهلنا في الأراضي الفلسطينية".--(بترا)
MENAFN17102023000072011014ID1107261169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.