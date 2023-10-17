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منتخب إيران يظفر بلقب البطولة الرباعية وإلغاء مراسم التتويج تضامنا مع غزة

10/17/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ظفر المنتخب الإيراني لكرة القدم بلقب البطولة الودية الرباعية، التي استضافها الأردن على ستاد عمان الدولي بمشاركة منتخبات الأردن وإيران والعراق وقطر.
وفاز المنتخب الإيراني على منتخب قطر، بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي جرت اليوم.
واحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على منتخبنا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليحل المنتخب الوطني في المركز الرابع والأخير.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرر إلغاء جميع مراسم التتويج للبطولة الدولية الرباعية، "في ظل الأوضاع الراهنة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، والمجازر المتواصلة بحق أهلنا في الأراضي الفلسطينية".--(بترا)

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