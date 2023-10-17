النواب: قصف المستشفيات في غزة جريمة حرب تستوجب تحقيقاً دولياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء إن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب تستوجب تحقيقاً دولياً محايداً ومحاسبة الجناة المجرمين إزاء هذه المجزرة البشعة.
وأضاف الصفدي أن ما يجري في غزة يبرهن إرهاب دولة الاحتلال، ويضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، مجدداً وقوف الأردنيين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان على الأهل في قطاع غزة.
وتابع الصفدي بالقول: نقف موقف الثبات والصلابة خلف مساعي جلالة الملك في رفض محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وفتح ممرات إنسانية من أجل إدخال المساعدات الغذائية والطبية للأهل في غزة.
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