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النواب: قصف المستشفيات في غزة جريمة حرب تستوجب تحقيقاً دولياً

10/17/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء إن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب تستوجب تحقيقاً دولياً محايداً ومحاسبة الجناة المجرمين إزاء هذه المجزرة البشعة.

وأضاف الصفدي أن ما يجري في غزة يبرهن إرهاب دولة الاحتلال، ويضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، مجدداً وقوف الأردنيين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان على الأهل في قطاع غزة.

وتابع الصفدي بالقول: نقف موقف الثبات والصلابة خلف مساعي جلالة الملك في رفض محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وفتح ممرات إنسانية من أجل إدخال المساعدات الغذائية والطبية للأهل في غزة.

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