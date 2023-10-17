Wednesday, 18 October 2023 07:00 GMT

الأمن ينفي اقتحام إحدى السفارات في منطقة الرابية

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نفى مصدر أمني ما تردد حول اقتحام احدى السفارات في منطقة الرابية.
وأكد المصدر أنه جرى التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول إليها وتم إبعادهم عن محيطها.

ونفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في ساحة الكالوتي في منطقة الرابية اليوم، والتي تصاعدت لتصبح مسيرة بقرب السفارة الإسرائيلية ، لكن قوات الأمن العام منعت ذلك.

MENAFN17102023000072011014ID1107261164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث