الأمن ينفي اقتحام إحدى السفارات في منطقة الرابية

نفى مصدر أمني ما تردد حول اقتحام احدى السفارات في منطقة الرابية.

وأكد المصدر أنه جرى التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول إليها وتم إبعادهم عن محيطها.

ونفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في ساحة الكالوتي في منطقة الرابية اليوم، والتي تصاعدت لتصبح مسيرة بقرب السفارة الإسرائيلية ، لكن قوات الأمن العام منعت ذلك.

