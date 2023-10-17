الأمن ينفي اقتحام إحدى السفارات في منطقة الرابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى مصدر أمني ما تردد حول اقتحام احدى السفارات في منطقة الرابية.
وأكد المصدر أنه جرى التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول إليها وتم إبعادهم عن محيطها.
ونفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في ساحة الكالوتي في منطقة الرابية اليوم، والتي تصاعدت لتصبح مسيرة بقرب السفارة الإسرائيلية ، لكن قوات الأمن العام منعت ذلك.
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