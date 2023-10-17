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مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبنى النائب زيد العتوم مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان.
وقال النائب العتوم ان عدد الموقعين على المذكرات عشرات النواب ويرتفع عدد الموقعين بشكل واسع.

وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين أدناه وبعد جرائم الحرب والمجازر وأعمال الابادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء والأبرياء والتي ارتكبها ولا زال يرتكبها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالم ودون أن يتم تحريك ساكنا وبموافقة ومباركة ودعم دولي.

ومع التأكيد بأن موقف الأردن قيادة وشعبا هو موقف مشرف، فإننا نحن النواب الموقعين أدناه ومن منطلق الاصرار على اتباع نهج المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية التي اعتاد عليها الهاشميون والشعب الأردني فإننا نطالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي فورا وذلك تحت طائلة طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب لطلب مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني".

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