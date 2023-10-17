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تهجير الفلسطينيين في الإعلام الغربي

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. أشرف الراعي






كوارث إنسانية تحدث في قطاع غزة المنكوب اليوم. الناس يموتون قصفاً، وجوعاً، وعطشاً، وأمراضاً. المجتمع الدولي عاجز، ولا شيء يفعله حتى الآن. وكل حديث عن الهدنة وهم ترفضه إسرائيل. الكارثة تتفاقم والعالم يتفرج على أزمة إنسانية ربما ستكون الأكبر في التاريخ الحديث.
في المقابل، الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين من وطنهم حاسم وحازم، رغم الرسائل السياسية التي بعث بها العالم الغربي إلى العرب من أجل تهجير السكان وإخلاء البيوت والمستشفيات وإلا ستدمر على رؤوس ساكنيها. أما الإعلام العربي – في عمومه - فهو يقف أيضاً موقفاً صلباً من هذه الأزمة برفض تهجير الفلسطينيين، والسماح بنكبة ثالثة للشعب الفلسطيني، بعد نكبة العام 1948 ونكبة 1967 الماثلتين حتى الآن في أذهان الشعب الفلسطيني.
في ظل هذا تتواطأ وسائل إعلام غربية مع الحرب. ولا تقف على الحياد، وبدلاً من المطالبة بوقف الحرب تطالب الفلسطينيين بالرحيل عن وطنهم. تطالبهم وتروج لفكرة انتقال أهالي غزة إلى مصر، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع في موقف يحترم لقيادتها وشعبها. وانتقال أهالي الضفة إلى الأردن، وهو ما رفضه جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل قاطع في جولته الأوروبية، وعبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، وعموم الشعب الأردني تعزيزاً لموقف الفلسطينيين على ترابهم الوطني وتكريساً لحقهم في دولتهم.
لا إنسانية في تهجير الفلسطينيين. ولا تطبيق للعهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ازدواجية واضحة في المعايير إزاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. الاحتلال يجب أن يتوقف ولا سبيل للعيش بكرامة وحرية إلا بمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وهو أمر يغض الإعلام الغربي – في مجمله النظر عنه – ولا يلتفت إليه، لا بل يبعث برسائل تزيد من معاناة الفلسطينيين المدنيين الذين يقتلون بدم بارد لا لذنب ارتكبوه إلا لأنهم يعيشون في هذه البقعة الجغرافية.
مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية – في معظمها أيضاً – لا تقف على الحياد. ثمة شكاوى من انخفاض وتقليل عدد المتابعات والمشاهدات حتى لمشاهير في العالم العربي. المشاهد القادمة من خلال المنصات الرقمية مُرعبة، وتتحدث عن حرب إبادة جماعية لأطفال وشيوخ ونساء ليسوا أصلاً طرفاً في هذه الحرب. أفراد كانوا في بيوتهم ومساكنهم لكنهم قصفوا بفعل آلية القتل الهمجية التي لا تفرق بين طفل ومقاتل. الواقع مرير ولا آفاق لحل الأزمة التي أظهرت أن الإعلام الغربي – في مجمله – ليس إلا آلة تحركها السياسة. لا مكان للحياد. لا مكان للعمل الصحفي الحرّيف المهني الذي ينقل الصورة كما هي من دون تجميل للواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون.
الأهمية اليوم تنطلق من ضرورة توعية الإعلام العربي عموماً بأهمية تكثيف النقل الحقيقي للصورة على الأرض وعدم الاستجابة لأي ضغوط تتعلق بعدم وقف الأعمال الحربية وبيان أهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، حتى يبقى إعلامنا العربي هو صوت الحقيقة. ولا شيء غيرها.

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