Wednesday, 18 October 2023 06:59 GMT

أطفال غزة والحرية وحقوق الإنسان!

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي







يعيش العالم الآن أزمة أخلاقية لن تنمحي من الذاكرة ولو بعد مائة عام، بما يخص ما يحصل من حصار، وتجويع، وقطع الكهرباء والـماء عن قطاع غزة، ولو تركنا كل ذلك جانبا - وهو مؤلم، وصادم، وبشع- لنركز على ما يحصل مع الأطفال هناك، فستكون الأمور كارثية أكثر.
تاريخيا لم تفرق دولة الاحتلال الإسرائيلي بين الأطفال، والكبار، والشيوخ في عدوانها على العرب في فلسطين، ودول الجوار، ابتداء من مذبحة دير ياسين، ومرورا بمذابح صبرا وشاتيلا، وقانا، وليس انتهاء بهذه المذبحة الأخيرة في غزة.
للآن وبعد أيام من انطلاق المعركة الانتقامية ضد الفلسطينيين في غزة، والتي لا تراعي أي قانون دولي، أو أخلاقي، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 614 طفلا فلسطينيا من خلال القصف الأعمى للمدنيين، هذا إضافة إلى آلاف الأطفال المصابين، وفوقهم من فقدوا عائلاتهم بأكملها، وإذا أضفنا إلى قائمة القتل هذه الأثر النفسي على الأطفال الذين يشاهدون بأعينهم استشهاد عائلاتهم، وجيرانهم، ومناظر القصف غير المسبوقة، ناهيك عن الأطفال الذين يبقون لأيام تحت الانقاض، ونتيجة لذلك، فإن الألم الكبير، والمأساة التي يعيشها أطفال فلسطين في غزة وغيرها لا نعرف كيف ستكون نتائجها وإلى أين تصل؟
هناك تقارير من منظمة الدفاع عن الأطفال، وغيرها من المنظمات الإنسانية عن الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال والكبار – على حد السواء – في قطاع غزة حتى أن غالبية سكان القطاع لا يعرفون إذا ما كان النهار سيطلع عليهم وهم أحياء، لأن القصف الإسرائيلي قائم على أسلوب الأرض المحروقة، وعدم التفريق بين الحجر والبشر، فما حصل في طوفان الأقصى أفقد دولة الاحتلال عقلها، وجعل مسؤوليها يتخبطون، ويسعون إلى القتل لرفع معنويات سكان الكيان من جهة، ولترميم صورة الجيش الإسرائيلي الذي تحاول وسائل الإعلام الإسرائيلية ومؤيدوها أن ترممها، واعتقد شخصيا أن ما بعد هذه المعركة لن يكون كما كان قبلها أبدا.
الصادم في الأحداث الأخيرة هو رفض كثير من الجهات الدولية استنكار قتل الأطفال في غزة، وتجاهل الوضع المأساوي فيها، وكلنا شاهد بعض الفيديوهات لصحفيين وإعلاميين أميركيين أحرجوا مسؤولين هناك عندما وجهوا لهم أسئلة مباشرة حول قتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين في غزة، وأن هذا العمل مدان، ومع ذلك، رفض هؤلاء المسؤولون التعليق على الـموضوع، أو حتى مجرد إظهار الأسف من أجله، في تعامل يستند إلى معايير غير أخلاقية قائمة في أجزاء كبيرة من الغرب تعتبر أن حق الإنسان يتغير حسب الضحية، والمصلحة، وأن الإنسان الأبيض هو الأساس في هذه الحقوق.
ما يحصل في غزة الآن يضع كل ما يقال حول التعايش وحقوق الإنسان، وتقبل الآخرين، والحرية الإعلامية، والـمعايير المهنية للإعلام في وسائل الإعلام الغربية على الـمحك، ويؤثر على جهود كل الخيرين المحبين للسلام، والتآلف بين الشعوب في العالم، ويجعلنا نتساءل: كيف يمكن أن نقنع طفلا عربيا يرى العالم كله يبرر لدولة الاحتلال استخدامها للقتل، والتدمير والحصار بالسلام، والتعايش، واحترام الآخر؟ وكيف سنقنع الشباب العربي بأن التطرف لا فائدة منه، وهو يرى هذا الانحياز الغربي الأعمى لدولة الاحتلال، بل ولا يرى أي ردة فعل عندما يوصف العرب بالحيوانات؟
استمرت دولة الاحتلال لأنها قامت على أربعة مبادئ ساعدتها على النمو، والتطور وهي: الهدوء التام، الردع الكامل، التفوق الساحق على المحيطين بها، والمعارك الخاطفة، وهذه كلها لم تعد موجودة على أرض الواقع، ولذلك، فإنها تتصرف بجنون، ودون وعي، وتجر الـمنطقة كلها إلى معركة لا يعرف أحد نتائجها، لأنها تعيش الآن سؤالا مصيريا محيرا حول وجودها، وبقائها، واستمرار تفوقها.
خلال المائة سنة الـماضية عانى الشعب العربي الفلسطيني ويلات لم يعشها شعب آخر في العالم، وخالف كل التوقعات بالاستسلام أو الملل، أو التوقف عن محاولة الاستقلال، ونيل حريته، واسترداد حقه المسلوب، بل وابتكر أساليب في مقاومة المحتل لم تخطر على بال بشر، مدعوما بتعاطف كبير من عائلته الكبيرة – العرب- والـمسلمين، وكل المؤمنين الحقيقيين بحقوق الإنسان – بغض النظر عن لونه، ودينه، وأصله، ومصالح الغرب معه.
ومع كل امتحان تسقط غالبية دول العالم في امتحان الأخلاق، وحقوق الإنسان، وترسخ لدى الآخرين أن هذه الشعارات مجرد أقوال للتسويق الدولي، لا تصمد أمام محك الواقع، ولا ما يحصل على الأرض.
أطفال فلسطين مثلهم مثل أطفال العالم الآخرين يستحقون الحياة المستقرة الهادئة، والتعليم الجيد، والهواء النقي، وتلبية كل احتياجاتهم، وأولها الشعور بالاستقرار، وترك دولة الاحتلال تعربد دون رادع، أو محاسبة سيبقى العار الأكبر، والوصمة التي لن تنمحي على مر الزمان.
لن يترك العرب غزة، وستتآلف الجهود الشعبية والحكومية في غالبية الدول العربية، إضافة إلى جهود القوى الدولية الـمحبة الحقيقية للسلام من أجل إنقاذ غزة، والبحث في الجذور الحقيقية للصراع وهي الاحتلال الغاشم، وسلب الحقوق، واستعمار الأرض في زمن انتهى به الاستعمار التقليدي.
الفلسطينيون ليسوا وحدهم في هذه المعركة، ونشاهد الآن صلابة بعض الدول العربية – ومنها الأردن – في رفض التهجير، والقتل، والتركيز على الأسباب الحقيقية لـما يحصل على الأرض بعيدا عن المقاربة الإسرائيلية العرجاء.
ونثمن هنا دور كل الدول العربية والإسلامية، وخاصة بلدنا الأردن وثباته، ووصف جلالة الـملك ما يحصل هناك من "منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين في غزة بأنها "جريمة حرب".
سيأتي وقت لن يصدق العالم فيه أننا عشنا في القرن الحادي والعشرين في ظل نظام دولي يتغنى بالحرية، وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه لم يكلف نفسه عناء لجم عصابة كبرت وصارت دولة لظروف استثنائية لن تستمر طويلًا.
طوبى لكم يا أطفال غزة، الغد سيكون أجمل، وسيأتي يوم تعيشون فيه مثل كل أطفال العالم بسلام، وكرامة، وحرية، واستقرار.

MENAFN17102023000072011014ID1107261160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث